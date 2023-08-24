“المرتبات ممكن تزيد الشعف افرح ورفرف… فرحة عارمة للموظفبن حول إمكانية زيادة رواتب الموظفين بسبتمبر

حقيقة زيادة رواتب الموظفين الشهر المقبل يترقب موظفي القطاعات الحكومية داخل جمهورية مصر العربية الإعلان عن حقيقة زيادة رواتب الشهر المقبل وهو الموافق بشهر سبتمبر، حيث أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف رواتب شهر سبتمبر 2023 المقبل يوم الخميس الموافق من خلال الزيادات التي تم العمل بها للحد الأدنى للأجور منذ شهر إبريل المنقضى من العام الحالي لجميع العاملين بكافة الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لجميع الوزارات.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين الشهر المقبل

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس يتساءل الكثير من موظفي القطاع الحكومي لجميع الهيئات الحكومية المصرية عن حقيقة زيادات رواتب الشهر المقبل؛ ليتم الإعلان من قبل مسؤولي وزارة المالية عن أنه سوف يتم صرف راتب شهر سبتمبر بزيادات شهر إبريل الماضي ولا صحة لوجود أي زيادات جديدة خلال الأشهر المتبقية من هذا العام بما هو معتاد أن تكون الزيادات بشكل سنوي خلال شهر يوليو، ولكن تم تبكير الزيادة خلال هذا العام بداية من شهر إبريل بناءً على تعليمات السيد رئيس الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل بداية من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 وفقاً لمنظومة الصرف الإلكتروني داخل ماكينات الصرف الآلي وفقاً للمواعيد التي أعلنتها الهيئة العامة بقرار مسبق من وزارة المالية المصرية بتحديد موعد الصرف؛ لإتاحة صرف رواتب جميع موظفي القطاعات العامة والحكومية داخل الدولة وجميع الوزارات، بخلاف صرف المرتبات المتأخرة خلال اليوم السابع والعاشر والحادي عشر من نفس الشهر.

رواتب شهر سبتمبر 2023 بعد حقيقة الزيادات

أقرت وزارة المالية المصرية موعد صرف رواتب شهر سبتمبر من خلال الزيادات المسبقة على أن يكون الحد الأدنى للأجور ليحصل الموظف حامل درجة الدكتوراه على راتب شهري 7000 جنيهاً، ويحصل موظفي الدرجة الأولي على راتب شهري يصل إلى 6500 جنيه، وراتب 5500 لموظف الدرجة الثانية و5000 جنيه لموظف الدرجة الثالثة، كما يحصل موظف الدرجة الرابعة أو ما يعادلها علي راتب شهري 4500 جنيه ويصل راتب موظف الدرجة الخامسة وما يعادلها إلى 4000 جنيه.