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مشاهدة مباراة انتر ميامي وسينسيناتي علي تردد قناة الكويت الرياضية HD مباشر وشوف ميسي في امريكا

يس عليمنذ 57 دقيقة
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يترقب محبي ومتابعي كرة القدم بالوقت الحالي مواجهة من العيار الثقيل بين نادي انتر ميامي وسينسيناتي  صباح اليوم الخميس 24 أغسطس، وسوف تقام تلك المواجهة المرتقبة على ملعب تي كيو أل ستاديوم، وستكون ضمن إطار فعاليات دور نصف النهائي من بطولة كأس لامار هانت وستكون منقولة علي العديد من القنوات العربية التي حصلت علي حقوق البث ابرزهم قناة الكويت الرياضية وقناة ابوظبي الرياضية وذلك عقب بحث الكثير من محبي الكرة عن قنوات عربية تنقل مباريات ميسي مجاناً.

مباراة انتر ميامي وسينسيناتي

وقناة الكويت الرياضية من القنوات التلفزيونية الكويتية التي تختص بتغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتهدف القناة إلى توفير تغطية شاملة لمختلف الرياضات والبطولات وتقديمها للجمهور في الكويت وخارجها.

تردد قناة الكويت الرياضية HD مباشر

تردد قناة الكويت الرياضية HD بث مباشر  

القمرالترددFEC/SRالجودة
نايل سات11678 /  11823(V)27500 – 5/6SD
القمرالترددFEC/SRالجودة
عرب سات12523(H)27500 – 3/4SD

تقوم قناة الكويت الرياضية بنقل المباريات والبطولات المحلية في الكويت، بما في ذلك الدوري الكويتي لكرة القدم والألعاب الأخرى مثل كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، كما تقوم القناة أيضًا بنقل البطولات العالمية والمنافسات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية.

المباراةالبطولةالموعدالملعب
انتر ميامي – سينسناتينصف نهائي كأس لامار هانت 202324 أغسطس 2023.تي كيو أل ستاديوم
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يس عليمنذ 57 دقيقة
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