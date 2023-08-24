دي الفرحة واخداهم ومش سعيا حد… 80% علاوة بشرى مفرحة للجميع من أصحاب المعاشات الشـهر المقبل

%80 علاوات خاصة .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات الشهر المقبل عقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مؤتمر يوم 21 من شهر أغسطس الحالي 2023 وهذا المؤتمر جاء ببحث قضية العلاوات الخمسة الخاصة لأصحاب المعاشات, والذي قام بمطالبته الإتحاد العام للمعاشات بتدبير الحكومة قيمة الموارد المالية, التي يتم من خلالها صرف العلاوات والتي يتم تقديرها بنسبة قد تصل إلى %80 وجاءت الدعوى بمطالبة فئة جديدة تستفيد من هذه العلاوات الخمسة.

العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

قام العديد من أصحاب المعاشات الذين تم إحالتهم إلى التقاعد قبل شهر يونيو لعام 2006 بتقديم دعوى القضائية التي تفيد بالتقديم على صرف العلاوات الخمسة, ولكن قد صدر حكم خلال شهر فبراير لعام 2019 والذي لم يذكر الفئة المستفيدة من العلاوات في الفترة التي قامت الحكومة بتحديدها, وقامت بمنح بعض المتضررين العلاوة دون غيرهم لذلك تطالب الدعوى القضائية بصرف العلاوات الخمس لهذه الفئة المتضررة لأصحاب المعاشات, الذين تم تقاعدهم قبل شهر يونيو لعام 2006, وقد قامت المحكمة بصدور حكم قبل ذلك في فبراير 2019 يفيد بأحقية أصحاب المعاشات بصرف %80 لأخر خمس علاوات لا تنضم إلى الأجر الأساسي, وقام تطبيق هذا الحكم بالفعل في عام 2020 بصرف قيمة العلاوات الخمسة والتي وصلت تكلفتها إلى 35 مليار جنيه مصري.

شروط العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

هناك شروط يجب أن تتوفر لأصحاب المعاشات لصرف العلاوات الخمس وهي كالأتي:

أولا يجب أن لا يكون أصحاب المعاشات قد ضمت أخر خمس علاوات للأجر الأساسي, وأن لا يكون قد تم صرف العلاوات الخمسة في عام 2020 قبل ذلك, لإن الحكومة صرفت بالفعل هذه العلاوات وفقا للقانون الصادر من مجلس النواب, والشرط الثالث يجب أن يكون الموظف مشتركا بالفعل في العلاوات الخاصة أي إنه يجب أن يكون مستحق بالفعل, وعندما تتوفر هذه الشروط يمكن لأصحاب المعاشات الإستفادة من العلاوات الخاصة عند صدور الحكم بصرف العلاوات, ولا يمكن أن يتم صرف العلاوات إلا إذا صدر قانون جديد بالفعل من مجلس النواب, وهذا سينفذ في حالة صدور الحكم حال صدوره إن كان حكم نهائي وجب النفاذ.