باجر… اسماء رواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة في الموصل بروابط pdfشوفها كشوفات كاملة للجميع

ينتظر الكثير من المواطنين داخل جميع المدن والمحافظات العراقية عن أسماء راتب الرعاية الاجتماعي الوجبة الخامسة وخاصة في الموصل، ليوضح مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء الوجبة الخامسة لجميع المحافظات العراقية ومن بينها الموصل خلال ساعات قليلة عبر الصفحة الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، كما أوضحت الوزارة أنه قد تقدم عدد كبير للحصول على الوجبة الخامسة وأنه يتم فرز الأسماء المستحقين والمتوفر بهم شروط الحصول على الوجبة في الموصل ليتم الإعلان عن أسمائهم بشكل رسمي.

اسماء راتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة في الموصل

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن أسماء المقبولين في الوجبة الخامسة بجميع محافظات العراق والتي يتم توزيعها للفقراء والمساكين ومحدودي الدخل؛ لمساعدتهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم من خلال دعم الدولة وحرصها الدائم على مساندة أبناء الوطن، ليتمكن جميع المستحقين من الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال منصة مظلتي الوطنية والتي تعمل على توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطن العراقي وتسهل عليه الحصول على الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني سهل وبسيط.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فرصة مناسبة للكثير من الفئات التي تعاني من الفقر والبطالة؛ للحصول علي دعم مادي يساعدهم على تحمل أعباء الحياة وتوفير حياة آدمية مناسبة لجميع المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة لاستحقاق الوجبة وهي: أن يحصل علي الوجبة كلاً من الأيتام والأرامل والمطلقات وذو الإعاقة إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة مع توفير مستندات رسمية تثبت صحة الوضع الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن، كما يشترط عدم امتلاك المتقدم لأي أصول ملكية عقارات أو أراضي، كما يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية يتراوح السن للسيدات ما بين الخامسة عشر والخامسة والخمسون عاماً، وللرجال ما بين الثامنة عشر والستين عاماً، أخيراً يشترط أن يكون المواطن المتقدم يتقاضى راتباً شهرياً أو أن يكون مضافاً تحت أي جهة اجتماعية حكومية.