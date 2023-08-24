العراق تعلن عن رابط التسجيل في استمارة تعيينات التربية 2023.. أهم الشروط حول التقديم على 50 ألف في المحافظات العراقية

رابط التسجيل في استمارة تعيينات التربية 2023.. شروط التقديم على 50 ألف في المحافظات العراقية 2

أعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء 22 أغسطس 2203 عن كيفية تسجيل نموذج عقد تعليمي مع الروابط وتم وضع العديد من شروط التقديم والشروط الخاصة للقبول والعمل التربوي متاح كعقد في جميع المحافظات لدخول العام الدراسي الجديد 2023-2024.

إصلاح المنظومة التعليمية وتوفير فرص العمل بالعراق

تحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على إصلاح النظام التعليمي بما ينعكس إيجابا في جميع إدارات الدولة فقد تم تخصيص ميزانية التعيين الجديد للوزارة للإعلان عن طلب توظيف معلمين جدد في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد وعددهم 50 ألف معلم وهو ما يعتبر فرصة جيدة للعمل للعاطلين عن العمل وهناك فرصة جيدة لتجديد العقد في المستقبل.

إعلان 50 ألف وظيفة بصفة عقد

في قرار وزارة التربية والتعليم في البلاد وتنفيذ خطتها الإصلاحية بدأ الإعداد النهائي للعام الدراسي الجديد.

أعلن عن إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل عقود العمل للمعلمين في العام الجديد 2023-2024 من جميع التخصصات على أن يقوم المتقدم بتسجيل سنة التخرج واسم المحافظ ورسوم المالك واستكمال حقل النموذج قبل الإرسال يتم الإعلان عن اسم المقبول فور الانتهاء من انتخاب المعدلات الأعلى المتقدمة للعمل.

كيف أسجل استمارة العقود

الدخول علي رابط وزارة التعليم لتسجيل استمارة العقود من هنا، يتم تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المؤهل، يتم تسجيل بيانات المحافظة التابع له.

يجب عليك ملء جميع البيانات المطلوبة، يقوم بإرسال الطلب

مزايا التعيين على العقود بالتربية

تم تعيين مقدم الطلب محاضرا في العقد براتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي بالإضافة إلى التأهيل لبدلات أخرى، المتقدمون المعينون كمحاضرين لديهم تأمين صحي واجتماعي ولهم الحق في التقاعد بعد انتهاء فترة العقد، يتمتع المتقدمون كمحاضرين بفرصة الاستفادة من الدورات التدريبية وبرامج التطوير ويمكنهم الحصول على شهادة معتمدة، كمحاضر أنا أستمتع بحظر تقديري من قبل المجتمع والطلاب.

معايير المفاضلة بين المتقدمين

يتم تحديد الترتيب بين المتقدمين على أساس العلامات المستلمة في الامتحانات الكتابية والشفوية وتشمل هذه الاختبارات مواضيع في التخصص والثقافة العامة واللغة الإنجليزية.

يتم إضافة درجات إضافية مقدم الطلب اعتمادا على عوامل مثل مدة الخدمة والحالة الاجتماعية والأطفال،على النحو التالي:

كونه متزوجا لم يتم تعيين الزوج ولديه أطفال:10 نقاط، متزوج لا يوجد زوج معين والأطفال:5 نقاط، أعزب أو متزوج:2 نقاط.