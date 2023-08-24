بشرى سارة ومدهشة للجميع… إمكانية إنخفاض مصروفات العام الدراسي الجديد فرحة الأهلي عارمة

عاجل من التعليم حول مصروفات العام الدراسي الجديد مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد يتساءل أولياء الأمور حول مصروفات العام الدراسي الجديد؛ لتعلن وزارة التربية والتعليم الفني عن قرار عاجل حول مصروفات العام الدراسي الجديد لمختلف الصفوف الدراسية بجميع مدارس محافظات الجمهورية بشكل عام، حيث تم الاتفاق بموافقة وزير التربية والتعليم رضا حجازي أنه سوف يتم العمل من خلال القرار الوزاري رقم 141 لعام 2022 الذي يخص الفئات والضوابط المنصوص عليها بشأن سداد مصروفات العام الدراسي لجميع الصفوف بداية من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وصولاً إلى مصروفات المرحلة الثانوية للتعليم والتعليم الفني بجميع مراحله.

عاجل من التعليم حول مصروفات العام الدراسي الجديد

أصدر وزير التعليم قرار عاجل حول مصروفات العام الدراسي الجديد الذي لم يتبقى على بدايته سوي قرابة الشهر، على أن تكون مصروفات العام الجديد على نفس قانون العام الماضي إضافة إلى قرار وزاري بتخفيض مصروفات أبناء العاملين في التربية والتعليم إلى 50 %سواء كان العامل بوزارة التعليم داخل الخدمة أو على المعاش، مع تحديد جميع الفئات التي يتم إعفائها من المصروفات وهم أبناء جميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والطلاب الذين يلتحقون بدور الرعاية الاجتماعية وجميع الطلاب الايتام الفاقدين للأب، مع جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والعديد من الفئات التي تستحق الإعفاء بناءً على قانون الإعفاء الخاص بالمصروفات.

مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

تم إقرار مصروفات جميع الصفوف الدراسية لمختلف المراحل التعليمية من خلال وزير التربية والتعليم الفني والذي جاء على النحو التالي:

تم تحديد مصروفات طلاب المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائي بقيمة 305 جنيه، ومصروفات الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثالث الاعدادي بقيمة 205 جنيه للطالب، وتأتي مصروفات طالب الصف الأول الثانوي 520 جنيه، كما تم تحديد مصروفات الصف الثاني والثالث الثانوي بالمدارس الحكومية بقيمة 505 جنيه، إما بالنسبة للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني تأتي المصروفات بقيمة مالية تصل إلى 220 جنيه، وتكون باقي صفوف التعليم الفني بمصروفات تقدر 205 جنيه، على أن يتم الدفع من خلال النظام المالي الجديد.