الطلاب طايرين من الفرحة…. محدش مصدق الخبر حقيقة تأجيل الدراسة في مصر والسبب مفسر

تأجيل الدراسة في تلك المدارس والسبب ظهرت في الآونة الأخيرة أنباء عن ظهور المتحور الجديد وانتشاره في مصر، مما أدى إلى ظهور شائعات عن تأجيل الدراسة في المصدر حيث لاقت هذه الانباء رواجًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث أيضًا، فما حقيقة هذه الشائعة نوضح التفاصيل فيما يلي.

شائعة تأجيل الدراسة

انتشرت بين الطلاب وأولياء الأمور شائعة تأجيل الدراسة، وذلك عقب ظهور ما يسمى بالمتحور الجديد EG5، وظن الجميع أن أعوام كورونا سوف تعاد للكرة الثانية، كما يمكن أن تتحول الدراسة إلى التعليم عن بعد أو اون لاين، وقد اصدرت وزارة التربية والتعليم بمصر بيانًا واضحاً تنفي من خلاله هذه الشائعة بل وتؤكد على أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الموعد المحدد له سابقًا من قبل الوزارة، حيث تم اعتماد الخطة الزمنية الخاصة بالعام بل وتوثيقها أيضًا.

موعد ابتداء العام الجديد

قامت الوزارة بنفي الشائعات المتناقلة حول تأجيل الدراسة أو تحويلها الي أونلاين، وذلك حيث كشفت مصادر طبية عن مدى خطورة المتحور الحديد والذي اعتقد البعض أنه السبب وراء شائعة التأجيل، وقد اعتمدت الوزارة الخطة الزمنية لهذا العام، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم ٣٠ من شهر سبتمبر 2023، كما نوهت الوزارة على عدم اتباع هذه الشائعات وتصديقها، بل ناشدت الآباء والطلاب بالعمل على تجهيزات الاستعداد للمدارس في موعدها المحدد لها دون تأخير.

المتحور الجديد

تبين أيضا من مصادر في وزارة الصحة أن شائعة انتشار المحور الحديد في مصر ليست حقيقية، حيث أفادت وزارة الصحة بمصر أنها لم تقم برصد اي حالة لهذا المتحور حتى الآن، كما ذكرت أنه لا يوجد تهديد من هذا المتحور على الصحة العامة، وذلك وفق ما قالته منظمة الصحة العالمية، كما أفادت بأن المتحور قد ظهر حتى الآن في ٥١ من الدول الأخرى، كما نوهت على أن هذا المتحور يعد من الأكثر انتشارا وأن أعراضه تختلف عن أعراض المتحور السابق “كورونا”، ولذلك يعد اقل تأثيرا وشراسة منه، ومع نفي شائعات انتشاره في مصر، يجب أن يتم التعامل بشكل طبيعي مع اتخاذ اسباب الوقاية فقط لا غير.