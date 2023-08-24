اليوم سوف يبدأ التقديم على تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية من تنسيق المرحلة الثانية، بدأ الطلاب بالبحث عن معرفة موعد تقليل الاغتراب، وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات أنه في خلال 48 الساعة القادمة سوف يتم فتح باب تسجيل الاغتراب للمرحلتين، والهدف من هذا الاغتراب هو اختيار الطلاب الكُلية الأقرب إلى محل سكنه وذلك بعد ظهور نتيجة التنسيق بكلية تقع في المحافظات البعيدة عن سكن الطالب، حيث أكد المجلس أنه يجب على جميع الطلاب متابعة فتح تسجيل في تقليل الاغتراب بداية من صباح غد يوم الخميس الموافق 2023/8/24.

ما هي شروط التحويل من كلية إلى أخرى؟

أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه لا يتم الموافقة على تحويل الطالب من كلية إلى كلية أخرى إلا عند التأكد من أن الكلية المرغوب التحويل إليها متوفر فيها أماكن للطلاب الجدد، وتتمثل شروط التحويل في:

لابد أن يكون التحويل المقابل في حدود الحد الأدنى للقطاع، يجب الالتزام بقواعد وأسس التوزيع الجغرافي.

يجب مراعاة الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليه وذلك بخصوص التحويل غير المناظر.

التحويل يتم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

يجب على الطالب التأكد من الكلية التي يرغب في التحويل إليها لأن التحويل يتم لمرة واحدة فقط.

يتم اختيار الطلاب الذين يرغبون في التحويل إلى كلية أخرى بناءًا على الدرجات الأعلى للطلبة في شهادة الثانوية العامة.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب

عند بدء الطالب في تسجيل تقليل الاغتراب يكون لديه اختيارين هما يجب عليه اختيار أحدهما، الأول المناظر وهو يتمثل في قيام الطالب بالتحويل إلى نفس الكلية ولكن لمحافظة أخرى أقرب على حسب التوزيع الجغرافي، أما الثاني فهو التحويل غير مناظر وهو رغبة الطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرى ومع مراعاة الحد الأدنى للكلية التي يريد الانتقال إليه، وتتمثل خطوات التسجيل في:

يجب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الضغط على هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg.

ثم الضغط على خدمات التنسيق، ثم الضغط على تقديم على تقليل الاغتراب.

كتابة رقم الجلوس ورقم السري وجميع البيانات الخاصة بالطالب.

عليك اختيار الكلية التي يرغب في التحويل إليها سواء كانت مناظرة أو غير مناظرة.

مراجعة البيانات ثم الضغط على كلمه إرسال.

هل يتم مَدّ المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023 ؟

ظهرت بعض الشائعات حول احتمالية إمداد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، ولكن أكد وزير التربية والتعليم عدم وجود نية لمد المرحلة الثانية للتنسيق كما يدعي البعض. كما أوضح أن تنسيق المرحلة الثالثة سوف يبدأ بعد انتهاء الطلاب من تسجيل تقليل الاغتراب، مع العلم أن هذه المرحلة تضم الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول وامتحانات الدور الثاني أيضًا.