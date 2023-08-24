استقبل الآن تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة AD Sports جميع الأقمار

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على جميع الأقمار يعتبر محطة بحث شائعة بين الناس الذين يرغبون في متابعة الأحداث الرياضية الحالية التي تبث عليها، وتعتبر قناة أبو ظبي الرياضية حائزة على حقوق بث العديد من المباريات الهامة في العديد من الدوريات الأوروبية البارزة مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، ومؤخرا، تم بث مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى على النايل سات بتعليق فارس عوض، وقد أقيمت المباراة في ملعب AT&T في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، الثلاثين من يوليو الماضي.

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2024