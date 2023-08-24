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استقبل الآن تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة AD Sports جميع الأقمار
تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على جميع الأقمار يعتبر محطة بحث شائعة بين الناس الذين يرغبون في متابعة الأحداث الرياضية الحالية التي تبث عليها، وتعتبر قناة أبو ظبي الرياضية حائزة على حقوق بث العديد من المباريات الهامة في العديد من الدوريات الأوروبية البارزة مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، ومؤخرا، تم بث مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى على النايل سات بتعليق فارس عوض، وقد أقيمت المباراة في ملعب AT&T في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، الثلاثين من يوليو الماضي.
قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2024
تلفزيون أبو ظبي هو جزء من شركة أبو ظبي للإعلام، التي تأسست في عام 2008 كبديل لمؤسسة الإعلام الإماراتية التي تأسست في عام 1999. يضم تلفزيون أبو ظبي مجموعة من القنوات والمجلات والصحف الإعلامية، بما في ذلك قناة أبو ظبي الإمارات، قناة أبو ظبي الرياضية، إذاعة أبو ظبي، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة إمارات FM، جريدة الاتحاد، مجلة زهرة الخليج، مجلة ماجد للأطفال، وغيرها، وإدارة تلفزيون أبو ظبي سعت إلى تطوير القنوات الفضائية في الإمارات العربية المتحدة ونقل الإعلام التلفزيوني في المنطقة العربية، ويُعتبر تلفزيون أبو ظبي تطويرا لتلفزيون الإمارات العربية المتحدة، الذي بدأ بثه في عام 1969 كأول محطة تلفزيونية في الدولة. تلفزيون الإمارات هو عضو مؤسس في جهاز تلفزيون الخليج واتحاد الإذاعات العربية، بالإضافة إلى اتحاد إذاعات الدول الإسلامية والآسيوية، وهو أيضًا عضو منتسب في اتحاد الإذاعات الأوروبية.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة
للحصول على تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، يمكنك استخدام التردد التالي:
– النايل سات:
– التردد: 11411.
– الاستقطاب: أفقي H.
– معدل الترميز: 27500.
– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
وبالنسبة لتردد قناة أبو ظبي الإمارات الجديد لعام 2023، يمكنك استخدام التردد التالي:
– النايل سات:
– التردد: 11526.
– الاستقطاب: أفقي H.
– معدل الترميز: 27500.
– معامل تصحيح الخطأ: 7/8.