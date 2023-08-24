طريقة التقديم على شكوى لبرنامج تكافل وكرامة وأسباب إيقاف البطاقة

يرغب جميع المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معرفة طريقة تقديم الشكوى وذلك في حالة إيقاف صرف المعاش، مع العلم أن هناك أسباب متعددة لإيقاف المعاش ولكن أهمها هو البحث عن الحالة الاجتماعية للمواطنين من جديد وإيضاح أنها لا تستحق معاش تكافل وكرامة ومن الممكن أن تكون عملية البحث غير صحيحة على الإطلاق، ولهذا السبب يريدون معرفة طريقة تقديم الشكاوى، وهذا ما نقدمه لكم في خلال الفقرات القادمة.

خطوات تقديم شكوى برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل تقديم شكاوى من قبل المواطنين المعترضين على إيقاف المعاش، وتتمثل هذه الخطوات في:

يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك خلال الضغط على هذا الرابط.

ثم بعد ذلك الضغط على الأيقونة الخاصة بـ تكافل وكرامة.

ثم الدخول على تقديم الشكوى، وإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في المكان المخصص له.

الضغط على تسجيل الدخول، التي تظهر أمامك على الشاشة.

عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

تسجيل سبب الشكوى وهو انقطاع المعاش الشهري.

مراجعة البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك الضغط على تسجيل.

بعد الانتهاء من الخطوات، تقوم الوزارة بفحص الحالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن مرة أخرى وإذا كان يستحق إعادة صرف المعاش.

يتم استئناف عملية الصرف مرة أخرى.

أسباب وقف بطاقة تكافل وكرامة

توجد عدة أسباب أساسية لإيقاف صرف معاش تكافل وكرامة، ومن أبرزها:

عدم الالتزام بالشروط الأساسية التي وضعتها الوزارة من أجل الحصول على البطاقة ومن أهمها.

عدم استكمال رب الأسرة مراحل التعليم لأبنائه.

امتلاك سيارة خاصة موديل عام 2000 فيما فوق.

امتلاك عقارات غير محل السكن من أجل الاستثمار وكسب المال.

حصول صاحب البطاقة على وظيفة حكومية.

امتلاك أكثر من 3 رؤوس ماشية فيما فوق من أجل التجارة.

أن يمتلك صاحب البطاقة جرار زراعي للعمل به.

العمل في هيئة القوات المسلحة أو الشرطة، بالإضافة إلى حصوله على معاش من هذه الجهات.

طريقة حل مشكلة كارت تكافل وكرامة

يُعد برنامج تكافل وكرامة من أفضل البرامج التي تقدم العديد من المساعدات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العلم أنه في حالة إيقاف الكارت وعدم قدرة صاحب البطاقة على صرف المبلغ الشهري الخاص به، يكون أمام مشكلة كبيرة يرغب في حلها في أسرع وقت، ونحن الآن معنا خطوات حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: