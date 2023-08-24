الآن هنا…استمارة التقديم على عقود وزارة التربية 2023 فى العراق “ملف التعيينات” رابط التسجيل وآلية المفاضلة

في الساعات القادمة، ستقوم وزارة التربية العراقية بالكشف عن رابط استمارة التقديم للتعيين في وظيفة محاضر في مديريات التربية في عدد من المحافظات العراقية. سيتم نشر هذا الرابط على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقًا للوزارة، ستكون هناك 50 ألف وظيفة متاحة بنظام التعاقد لشغل وظيفة محاضر لمدة ثلاث سنوات، وسيتم صرف راتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي لحاملي هذه الوظائف. تم تحديد توزيع هذه الوظائف وفقًا لاحتياجات كل مديرية تعليمية.

عند التقديم على عقود وزارة التربية بصفة محاضر في العراق لعام 2023، تكون المستندات الرسمية المطلوبة كالتالي:

شهادة التخرج أو التأييد: يجب تقديم نسخة من شهادة التخرج أو نسخة مصدقة منها، تثبت المؤهل التعليمي الذي يؤهلك لشغل وظيفة محاضر.

بطاقة السكن: نسخة من بطاقة السكن تُثبت عنوان إقامتك الحالي.

هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة: نسخة من هويتك الشخصية، سواء كانت هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة إذا كانت متاحة.

الأمر الإداري للمحاضرين: يمكن أن يكون هذا المستند مطلوبا لتأكيد حالتك كمحاضر وللتحقق من وضعك في الوظيفة. في بعض الحالات،