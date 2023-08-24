املى الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 24 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

أسعار الدواجن اليوم، نتابع من خلال هذا التقرير أهم المعلومات التي تتعلق بأسعار أنواع السلالات الداجنة الأكثر انتشارا وتواجدا بالسوق المصرية والتي يقبل المستهلك على شرائها حيث يذكر أن قيمة الأسعار قد شهدت مؤشراتها اليوم التراجع الواضح وذلك فيما يخص سعر الدواجن البيضاء قد انخفض السعر الخاص بالكيلو منها لقيمة تصل حتى 5 جنيهات بينما قد انخفض سعر البيض لقيمة تصل إلى نحو جنيه واحد وعن التوقعات الخاصة بشعبه الدواجن في مصر فقد وجهت إلى تلك المؤشرات من قبل حول انخفاض القيمة السعرية للكيلو من الدجاج والكرتونه الواحدة من البيض وإليكم في هذا التقرير المزيد من المعلومات عن أسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 24 اغسطس 2023

من المعروف أن أنواع الدجاج المختلفه تعد مصدر من مصادر اللحوم التي يكثر الإقبال عليها أكثر من أي أنواع من اللحوم الأخرى وهذا لوفرتها ولأنها أقل نسبيا في القيمة السعرية عن أنواع اللحوم الأخرى فضلا عن توفرها بشكل يومي ودائم وهو ما تسعى له الجهات المعنية من توفير كافة أنواع وسلالات الدواجن وعلى رأسها أنواع الدواجن البيضاء ولذلك نذكر هذا التقرير حول أسعارها.

سعر الدجاج الأبيض في مختلف السوق الشعبية

للمستهلك متراوح ما بين 64 وحتى 65 جنيه مصري.

سعر الكيلو من البانيه يصل إلى 160 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الأوراك قيمته 75 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الأجنحة 55 جنيه.

سعر الكيلو من الكبد والقوانص 80 جنيه مصري.

بينما يصل السعر الخاص الكيلو جرام الواحد من الدبابيس لقيمة تصل حتى 70 جنيه مصري في مختلف السوق التجارية.

اسعار الدواجن الامهات والبلدي

تعتبر تلك النوعية من الدواجن هي من أبرز الأنواع والسلالات المتاحة من الدواجن والأكثر وفرة بالأسواق ويصل سعر الكيلو من الدجاج الأمهات المتاحة في الأسواق الاستهلاكية والشعبية لقيمة متراوحة ما بين 62 وحتى 63 جنيه مصري للكيلو جرام الواحد، بينما يصل السعر الخاص بالدواجن البلدي إلى نحو 95 جنيه مصري وتباع للمستهلك بسعر للكيلو يصل إلى حوالي 100 جنيه مصري.