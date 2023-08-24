خبر سار لجميع المواطنين.. الحكومة تُعلن تعديل جديد في الخروج على المعاش المبكر ومكافأة نهاية الخدمة غير متوقعة للجميع

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن سن المعاش المبكر في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، حيث إن الحكومة قامت مؤخرًا بإدخال بعض التعديلات الهامة على شروط التقاعد المبكر، مما أضطر العديد من المواطنين يتساءلون عن بعض هذه التعديلات لكي يتعرفوا عليها، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية حتى يتعرف عليها الجميع.

المعاش المبكر للقطاع العام

وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الجديد، بشأن المعاش المبكر لجميع العاملين في القطاعي الحكومي والخاص، فقد أكد بأن إجمال المعاش لا يقل عن 50% من قيمة التسوية الأخيرة، وبما لا يقل كذلك عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ومن أهم شروط المعاش المبكر أن لا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 240 شهرًا وهو ما يُعادل نحو 20 عامًا من وقت بداية العمل، فضلاً عن أن هذه المدة ترتفع إلى 300 شهر وهو ما يُعادل 25 عامًا في 2025.

ووفقًا للقانون الحالي، فإن المؤمن الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر لا بد وأن لا تقل مدة الاشتراك الخاصة به عن 3 أشهر متصلة، أو 6 أشهر متقطعة.

سن المعاش المبكر للسيدات

قام قانون التأمينات الجديد بتحديد المعاش المبكر للسيدات، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-