أمانة السعودية تُعلن خريطة ازالة أحياء جدة.. أسماء الأحياء العشوائية في جدة.. الأحياء التي سيتم إزالتها في مدينة جدة

أعلنت الأمانة العامة لمدينة جدة، عن خريطة الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها، حيث إن هذه الإزالات والهدد تأتي ضمن خطة التطوير والتوسعة التي وضعها المسؤولين المعنيين داخل المملكة العربية السعودية، لتحقق الرؤية الإستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، إضافة إلى أن ذلك يهدف لتوفير سكن أدمي ملائم لجميع المواطنين المتضررين من عمليات الهدد والإزالات، وفي هذا سنكشف لكم الأحياء التي عليها إزالة في جدة.

الأحياء التي عليها إزالة في جدة

حددت أمانة جدة العامة، الأحياء التي سيتم إزالتها في الفترة المقبلة وقبل عام 2030، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

حي القريات وهو في المركز الأول من عمليات الإزالة نظرًا لزيادة عدد سكانه الذي وصل إلى 10850 نسمة.

بعد ذلك إزالة حي الثعالبة، وبلغ عدد سكانه إلى 10745 نسمة.

حي النزل اليمانية وهو في المركز الثالث وبلغ عدد السكان فيه إلى 49210 نسمة.

بينما حي الفهد في المركز الأخير.

حي غليل ويضم عدد سكان 39785 نسمة.

حي بترومين ويكون ذلك في المركز الرابع.

إزالة أحياء جدة

أوضحت أمانة جدة، أن خطة الإزالة تأتي بعد المعاينة التامة التي تمت على أرض الواقع من قبل بعض المتخصصين في المملكة العربية السعودية، وهذه الخريطة يتضح بها جميع المناطق التي سيتم إزالتها والعمل لعلى تطويرها في الأيام المقبلة، فضلاً عن توفير جميع الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان، إضافة إلى أن ذلك يأتي قبل قدوم عام 2030 ليتم القضاء على جميع العشوائية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.