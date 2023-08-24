نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الأزهري 2023 والأوراق المطلوبة azhar.gov.eg/tnsek

نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الأزهري 2023، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن الرابط الالكتروني الذي أعلن قطاع المعاهد الأزهرية على الإنترنت والذي من خلاله يستطيع ولي الأمر الإطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…

نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الأزهري 2023

حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال يوم الثلاثاء الموافق 22 اغسطس الجاري، وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن الرابط الذي أصبح على قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة، وإليكم خطوات الاستعلام.

في البداية يجب الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية .

ثم اضغط على خدمات ولي الأمر.

اضغط على نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي .

ادخل بيانات الطالب والرقم القومي .

ثم اضغط على عرض النتيجة .

سوف تظهر أمامك المدرسة أو المعهد الذي تم قبول الطالب فيه.

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي الازهري ورياض الأطفال 2023-2024

أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية 4 سنوات في 1 أكتوبر 2023، على أن يكون الحد الأقصى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم.

أن يكون طالب الصف الأول الإبتدائي عمره 6 سنوات في 1 أكتوبر 2023ـ، ولا يتجاوز عمره الـ 9 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري