قدم ما العدد يخلص!!.. رابط تقديم تقليل الاغتراب 2023 + تحديد اسباب رفض تقليل الاغتراب

قبل وقت قليل، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب تقليل الاغتراب 2023 أمام طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، الذين تم اختيارهم للالتحاق بالكليات وفقًا للمعايير المعتمدة من الوزارة، من خلال رابط خاص نشره مكتب التنسيق الرئيسي، تم تخصيص فترة زمنية تمتد لمدة خمسة أيام حتى يوم الاثنين المقبل، لتقديم طلبات تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة العليا للجامعات، التي يرأسها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التحويل بين الجامعات 2023

أكّد السيد عطا، الذي يشرف على قطاع التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وصل مرحلة تقليل الاغتراب للعام 2023 جاهز وفعّال الآن، يُمكن لجميع طلاب المرحلتين الأولى والثانية الوصول إليه بسهولة من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية، حيث يعمل الموقع على مدار الساعة طوال فترة المرحلة، وأوضح أنه تم إعداد مجموعة من السيرفرات من قبل الوزارة لضمان استقرار وأداء ممتاز للموقع.

لينك تقليل الاغتراب 2023

أعلنت الوزارة عن تسهيلاتها المتاحة لطلابنا الأعزاء من خلال افتتاح فترة تقليل التحويلات، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg. ستكون هذه الفرصة متاحة للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء عمليات التحويل بين الجامعات سواءً كانت مناظرة أو غير مناظرة، وذلك ضمن النسبة المخصصة (10%). يمكن للطلاب الاستفادة من هذه الفرصة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 إلى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المتاح على شبكة الإنترنت.

اسباب رفض تقليل الاغتراب

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سبب عدم الموافقة على طلبات تقليل الاغتراب، وهي تستند إلى مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في الطلاب ليتم التحويل. ومن بين هذه الأسباب التي تمنع التحويل: