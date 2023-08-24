الحكومة بتصبح على المواطنين.. مجلس الوزراء يُعلن رسمي موعد التوقيت الصيفي وتغير الساعة في هذا الموعد

لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء فصل الصيف، ليُعلن مجلس الوزراء موعد العمل بالتوقيت الصيفي، التي من المقرر أن يكون من أواخر شهر أكتوبر 2023، ليتم بذلك انتهاء العمل بهذا التوقيت ويحصل محله التوقيت الشتوي الذي من خلاله يتم تأخير الوقت ساعة كاملة، وفي هذا سنوضح لكم كافة التفاصيل الهامة حول هذا التوقيت لكي يتعرف عليه الجميع في مختلف القطاعات العاملة في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يعد التوقيت الصيفي هو ست أشهر كاملة، ويبدأ من أواخر شهر أبريل ويستمر إلى نهاية شهر أكتوبر، فضلاً عن أن التوقيت الشتوي يبدأ عقب الانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي، حيث إن فصل يستمر لمدة ستة أشهر، هذا وأن التوقيت الصيفي له فوائد متعددة بالنسبة للموظفين وجميع المواطنين داخل الدولة، ليتم في التوقيت الصيفي تأخير الوقت لمدة ساعة كاملة.

مميزات التوقيت الصيفي

بعد أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوقيت الصيفي من قبل مجلس الوزراء، تبدأ مباشرة بعض المميزات التي يمتاز بها هذا الفصل، ومن أهم فوائده هو ما جاء على النحو التالي:-