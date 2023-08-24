عشان متقولش الرصيد بيروح فين”.. فصل الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد غداد ابو كارت “وزارة الكهرباء تجيب

أوضح الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة بين بعض المشتركين فيما يتعلق بعملية شحن رصيد عداد الكهرباء المسبق الدفع، يشير الدكتور أحمد عبد الدايم إلى أنه من المهم فهم كيفية عمل هذه العدادات وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

عداد الكهرباء المسبق الدفع

يتم تحديث عداد الكهرباء المسبق الدفع بشكل دوري، ويعمل على تقدير استهلاك الكهرباء بناءً على الشريحة الحالية للمشترك واستنادًا إلى شدة التيار المستخدمة، في العداد نفسه، هناك لمبة تعرف بـ “النبضات”، وهي تعمل على تسجيل عدد النبضات الكهربائية التي تمر عبر العداد، وتزيد سرعة هذه “النبضات” كلما زاد استهلاك الكهرباء. وعندما تصل العدد الإجمالي للنبضات إلى 1000 نبضة، يتم حساب استهلاك الكهرباء وخصمه من الرصيد، هذا يعني أنه لا يجب أن يحاول المشترك إجراء أي تدخل لتغيير شريحة الاستهلاك يدويًا، حيث يتم التحكم في ذلك تلقائيًا بناءً على استهلاك الكهرباء الفعلي.

كيفية تقسيم الاستهلاك في عداد الكهرباء المسبق الدفع

وأوضح عبد الدايم فيما يتعلق بالشرائح، يتم تحميل العداد بحدود شرائح محددة، ويتم تحديد سعر كل شريحة وفقًا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك، على سبيل المثال عندما يستهلك المشترك كمية معينة من الكيلوواط في الشريحة الحالية، سيتم تحويله تلقائيًا إلى الشريحة الأعلى، لهذا السبب لا يُطلب من المشترك تثبيت استهلاكه على شريحة معينة طوال الشهر، إذا كان المشترك طوال الشهر وهو على الشريحة الثانية، فإنه سيعود إلى الشريحة الأولى في بداية الشهر الجديد، وهكذا هذا يسمح بتوزيع الإستهلاك بناءً على الإحتياجات الفعلية للمشترك والحفاظ على عدالة الفواتير.

لماذا لا يتم عودة العداد للشريحة الأولى عند الشحن؟

في العداد المسبوق الدفع، يتم برمجته بعناية لضمان الدقة في توزيع استهلاك الكهرباء وفقًا للشرائح المعتمدة، يعود العداد تلقائيًا إلى الشريحة الأولى في بداية كل شهر، ولكن ليس بمجرد عملية الشحن بدلاً من ذلك، يعتمد ذلك على البرمجة الزمنية والتقويم المدمجين في العداد نفسه، بالتحديد يتم برمجة العداد لإحتساب الإستهلاك وفقًا للشريحة الحالية حتى نهاية الشهر، ثم عند بداية الشهر الجديد وبالتزامن مع دخول أول دقيقة، يتم تلقائيًا إعادة العداد إلى الشريحة الأولى.