لأصحاب المعاشات فرفش وزقطط”.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 واماكن الصرف

تجري استعدادات وجهود تجهيز كبيرة مع اقتراب موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023، الذي من المقرر صرفه في يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، حيث تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي بصرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM”، كما يتم الصرف بالطرق التقليدية من فروع بنك ناصر الإجتماعي المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ الصرف الأخرى المتاحة ومكاتب البريد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد، تجري هذه الإعدادات والترتيبات بدقة واهتمام لضمان سهولة وفعالية عملية صرف المعاشات لجميع المستحقين.”

موعد صرف معاش سبتمبر 2023

يشكل موعد صرف معاش سبتمبر 2023 حدثًا هامًا ينتظره أكثر من 11 مليون مواطن في مصر، حيث يمثل هذا المعاش مصدر دعم أساسي لأسرهم، يُعلن عن موعد صرف هذه المعاشات اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، وتتوفر عمليات الصرف في مجموعة متنوعة من المنافذ المصرفية، بما في ذلك الصراف الآلي، وبنك ناصر، ومكاتب البريد، ومنافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية.

ومع اقتراب نهاية كل شهر، ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر الإعلان عن موعد صرف المعاشات وأي تحديثات تتعلق بالزيادات المحتملة، ووفقًا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وبفضل استعداد بنك ناصر الإجتماعي وترتيباته المتقنة، يمكن للمستحقين استلام معاشاتهم بسهولة عبر فروع البنك المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

رغم ارتفاع درجات الحرارة الشديد في الصيف، لم تؤثر هذه الظروف على صرف معاشات هذا الشهر فقد شهدت جميع منافذ الصرف انتظامًا كاملاً لعمليات الصرف على مدار الأيام الماضية، حيث تُقدم وزارة التضامن الإجتماعي عدة طرق لصرف المعاشات تمكّن جميع المستحقين من اختيار الطريقة الآمنة التي تناسبهم عند صرف المعاشات، مما يسهل على أصحاب المعاشات الحصول على معاشاتهم بسهولة في كل شهر دون الحاجة إلى النزول في درجات الحرارة المرتفعة التي تُحذِّر منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميًا.

البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك (ATM).

منافذ شركة فوري.

موعد زيادة المعاشات

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا يبلغ حوالي 1105 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاشات إلى نحو 8720 جنيهًا، هذه القيم تم تحديدها وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات في يناير الماضي، ومن المقرر أن يتم زيادة المعاشات مجددًا اعتبارًا من يناير 2024، وفقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات، ويأتي ذلك بعد الموافقة على زيادة مساهمات الإشتراك التأميني.

زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

آخر زيادة في المعاشات تمت في شهر أبريل 2023 بناءً على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان من المقرر أصلاً تنفيذ هذه الزيادة في شهر يوليو، ولكنه تم تقديمها إلى شهر أبريل بنسبة زيادة بلغت 15%، وبناءً على هذا القرار تم تطبيق الزيادة على المعاشات كما يلي: