“خبر حلو” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر سبتمبر لهذه الفئات

ترددت الأنباء خلال الساعات الأخيرة عن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر سبتمبر ، وبدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن حقيقة هذا الخبر، حيث تعد أخبار التموين من أهم الأخبار التي تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب غلاء الأسعار للسلع الغذائية والكثير من مستلزمات المنزل من مأكل ومشرب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر سبتمبر المقبل.

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر سبتمبر

وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها، وأن الوزارة سوف في حال وجود خبر مثل هذا سوف تقوم بالإعلان عنه على الصفحة الرسمية للوزارة.

وتحدث الدكتور” علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء له على قناة dmc الفضائية ليؤكد أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات الشهرية على البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد، وصرف 5 أرغفة بلدي للفرد في اليوم الواحد، وأن قرار الزيادة هو مسؤولية مجلس الوزراء وأن الوزارة ليس لديها أي صلاحيات في زيادة حصة الفرد سواء في التموين أو الخبز.

السلع المقرر صرفها على بطاقة التموين

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المقرر أن حصة الفرد في التموين هي عبارة عن زجاجة زيت طعام وزن 800 مللي،بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدةـ وكيس سكر وز كيلو جرام، وكيس أرز وزن كيلو .