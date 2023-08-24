جهز نفسك الحكومة تزف بشرى سارة” زيادة دعم بطاقة التموين لـ ٧٥ جنيه لكل فرد بعد اضافة المواليد الجدد

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين عبر محرك البحث جوجل عن زيادة الدعم على البطاقات التموينية وطريقة إضافة المواليد، وذلك بعد أن تم إصدار قرار ينص على هذا ولكنه مازال واقفا على موافقة رئيس الجمهورية، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذا الأمر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

هناك عدد من الخطوات التي يجب على المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين اتباعها وهذا من أجل إتمام عملية الإضافة، حيث تمثلت هذه الخطوات في الاتي:

أولا أن يقوم المواطن بتسجيل المواليد على بطاقة التموين، من خلال رابط دعم مصر التمويني.

يدخل المواطن بعد ذلك رقم البطاقة التموينية على موقع دعم مصر التمويني.

النقر على فتح حساب جديد.

من بين الخدمات المتاحة، يتم اختيار خدمات التموين.

يتم بعد ذلك كتابة الاسم الأول للأم.

النقر على خانة إضافة أفراد أسرتي الغير موجودين في البطاقة التموينية.

يقوم المواطن بكتابة اسم الطفل رباعيا الذي يرغب إضافته في البطاقة.

يكتب المواطن بعد ذلك الرقم القومي الخاص بالطفل، والذي يوجد في شهادة الميلاد، وهذا من أجل أن يتم اضافة الطفل إلى البطاقة.

كتابة صلة قرابة المولود، وهي صفة ضم الأبناء.

بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم النقر على كلمة إضافة.

الفئات المسموح لها إضافة المواليد

حددت الحكومة المصرية الفئات التي يمكنها أن تقوم بإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، حيث تمثلت هذه الفئات فيما يلي:

الأشخاص الذين يحصلون على معاش التضامن الاجتماعي.

الأشخاص الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 2500 جنية شهريا.

الأشخاص الحاصلين على الحد الأدنى للأجور.

أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم

أوضحت وزارة التموين أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم، حيث جاءت الأسعار على هذا النحو :