هتقول ياريتني كنت عرفتها من زمان”.. ازاى اوفر فى عداد المياه الكارت الجديد مسبق الدفع “شركة مياه الشرب توضح

قامت الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، تنفيذ خطة للتوسع في تركيب عدادات المياه التي تعمل بالكارت، لهذا يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن ازاي اوفر في عداد المياة الكارت، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف عن كيفية ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

ازاى اوفر فى عداد المياه الكارت

يتساءل الكثير من الأشخاص المالكين لعداد المياه الذي يعمل بنظام الكارت عن ازاي اوفر في عداد المياة الكارت، حيث أن هناك طرق متعددة للتوفير والتي من أبرزها ما يلي:

إغلاق صنابير المياه في حالة عدم استخدام المياه، وفي حالة استخدام المياه يجب عدم فتحها على الآخر.

تركيب الادوات الصحية التي تعمل على توفير استهلاك المياه.

فحص أدوات السباكة بصورة مستمرة، وذلك من أجل الكشف عن وجود أي تسريبات والعمل على إصلاحها في أسرع وقت.

مميزات عداد المياه مسبق الدفع

يتميز عداد المياه مسبق الدفع بالكثير من المميزات، والتي من أبرزها المميزات التالية:

يستطيع المواطن من خلاله معرفة قيمة المبلغ المتبقي من الشحن.

يوفر للمواطن إمكانية معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها.

يتميز هذا النوع من العدادات بأنه قام بالقضاء على العيوب التي تظهر أثناء قراءة العدادات.

يستطيع المواطن عن طريقة التحكم في استهلاك المياه.

يمكن للمواطن الذي يستخدم عداد المياه مسبق الدفع الاحتفاظ بالرصيد الموجود عند سفرة أو عند عدم استخدام المياه.

يقوم الكارت بإرسال رسالة قبل انتهاء الرصيد الموجود به بيوم واحد إلى المواطن تنص على انتهاء الشحن الموجود به.

يستطيع المواطن في حال انتهاء الشحن الموجود بالكارت تشغيل المياه من خلال وضع كارت الشحن بالعداد حتى يتم شحن الكارت مرة ثانية.

خطوات تعطيل عداد المياه الكارت

يستطيع المواطن تعطيل عداد مياة الكارت بكل سهولة عند الرغبة في ذلك، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي: