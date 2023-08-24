معدلات القبول في الجامعات بالعراق 2023/2024 الحد الادني للقبول المركزي في الكيات العراقية  dirasat gate.org

هو من ضمن الموضوعات الاكثر بحثًا وهي في غاية الأهمية للطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعات فقد اكدت الوزارة انه سيتم القبول للتقديم الكترونيًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول في الجامعات بالعراق 2023.

معدلات القبول في الجامعات بالعراق 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم عن المعدلات التي يتم العلان هذا العام حيث انها تعمل على مساعدة جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات بالتقديم وكما انها اصبحت متاحة لجميع الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة كما أعلنت الوزارة عن معدلات القبول المركزي للجامعات والمعاهد العراقية، ووضحت معدلات القبول في جامعة البصرة والذي بدء فيها من الاتي.

القبول في 99,97% لكلية الطب.

معدل القبول في طب الأسنان يبدأ من 99.89%.

الجامعات العراقية والحد الادني للقبول

اعلنت وزارة التعليم العالي في العراق عن ان قد تم بداية التسجيل بالجامعات بدءاً من يوم الأربعاء 2023\8\15ويتم استمرار التسجيل حتى يوم 2023\4\10 كما انه تم الاعلان من قبل وزارة التعليم العالي في العراق أن التقديم للكليات يتم إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد والتسهيل في التسجيل.

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الحد الأدنى للقبول المركزي في كل الكليات بالعراق

يمكننا القيام بملئ استمارة التقديم الالكتروني من أجل الالتحاق بالجامعات العراقية، كما انه يتم التسجيل من خلال اتباع هذه الخطوات والتي من بينها الاتي.