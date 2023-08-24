يافرحة ما تمت!! وقف صرف معاشات سبتمبر لهؤلاء حسبما ورد في القانون الجديد

وقف صرف معاشات سبتمبر لهؤلاء، بعدما استفادة جميعهم من الدعم الاجتماعي الذي يقدمه البلد لمواطنيه هي واحدة من أهم الأمور في حياتهم، الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي تُقدم تلك المساعدات، حيث يفوق عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه البرامج العدد 10 ملايين و885 ألفًا و757 شخص، تمامًا لهذا السبب، يعمل العديد منهم جاهدين على تجنب أي شكل من أشكال العرقلة التي قد تؤثر على استحقاقهم لهذا الدعم المهم.

موعد زيادة المعاشات القادمة

يتم ذكر أن أدنى حد للمعاشات يبلغ الآن نحو 1105 جنيهات، في حين يصل أقصى حد للمعاشات إلى نحو 8720 جنيها، هذه القيم تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الضمان الوطنية للتأمين الاجتماعي والمعاشات في يناير الماضي. ومن المقرر أن تشهد هذه القيم زيادة جديدة في بداية يناير 2024، وذلك بموجب تنفيذ قانون التأمينات والمعاشات، بعد إقرار تعديلات على معدلات الاشتراكات التأمينية، ومن خلال الفقرة التالية نوضح وقف صرف معاشات سبتمبر لهؤلاء الفئات الاجتماعية، تابع معنا التقرير التالي بدقة عالية.

وقف صرف معاشات سبتمبر لهؤلاء

بموجب التشريع رقم 148 لسنة 2019، الذي يتعلق بالضمان الاجتماعي ومخصصات التقاعد، تم تحديد الظروف التي يمكن فيها قطع معاش المستحق. وأفاد المادة 105 من هذا القانون بأنه سيتم وقف صرف معاشات سبتمبر لهؤلاء الحالات المذكورة فيما يلي: