الناس طايرة بالخبر من حلاوته!! فتح تراخيص البناء في القري والمدن أخيرا بدءًا من هذا الموعد “شوف هتبقي امتي”

كشفت وزارة التنمية المحلية عن جدول زمني مثير حول موعد فتح تراخيص البناء خلال العام 2023، تأتي هذه الخطوة مع تطبيق لوائح جديدة تمامًا، تهدف إلى تحفيز وتنظيم عمليات البناء، ولم تكتفِ الوزارة بذلك فقط، بل نفت بشدة جميع الأقاويل التي ترددت حول تجميد هذه العمليات، من الجدير بالذكر أن تلك التراخيص ستكون سارية المفعول في الأماكن الحضرية، حيث يتماشى العمل مع الإشتراطات التي وضعها مجلس الوزراء، أما في الأماكن الريفية، فستستمر اللوائح والأنظمة الحالية المبنية على القانون الموحد للبناء رقم 119 لسنة 2008 في السريان حتى هذه اللحظة.

موعد فتح تراخيص البناء 2023

أراد مبادرة القانون الموحد للبناء أن تحفظ الوقت وتجعل الأمور أكثر وضوحًا وتنظيمًا، لهذا السبب، جعلت القانون الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم تلعب دورًا محوريًا في العملية، فهي ملزمة بتزويد طالبي فتح تراخيص البناء بإعلام دقيق حول إمكانية البناء واشتراطاته على الموقع المحدد في غضون أقصى 15 يومًا من تاريخ التقديم.

وهناك تحسين آخر تم في مشروع القانون، حيث تم تمديد فترة صلاحية التراخيص إلى 3 سنوات، بدلاً من السنة الواحدة كما كان مقررًا في النص السابق، هذا التعديل البنّاء تحت إشراف مجلس الشيوخ يهدف إلى تسهيل عملية البناء وتقديم مزيد من الاستدامة للمشاريع.

اشتراطات تعلية المباني

حددت مبادرة “القانون المتكامل للبناء” مجموعة من الإشتراطات الأربعة لتعلية المباني، بعدما تم معرفة موعد فتح تراخيص البناء وذلك استنادًا لتوجيهات المادة رقم 43 المرصودة في دستورنا، تأتي هذه الإشتراطات على النحو التالي: