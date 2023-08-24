تنسيق كليات المرحلة الثالثة للطلاب الثانوية العامة 2023/2024 الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة Tansik.Egypt.gov.eg

يرغب الكثير الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالثانوية العامة 2023 كما يتم البحث عن الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة والتي مكن ان تصل نسبة القبول في المعاهد الحكومية إلى 50%. ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق كليات المرحلة الثالثة للطلاب الثانوية العامة 2023/2024.

تنسيق كليات المرحلة الثالثة للطلاب الثانوية العامة 2023/2024

يعد من ضمن الموضوعات التي تشغل عددا كبيرا من الطلاب فقد تم الانتهاء من تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023 في يوم 20 من الشهر الجاري فقد اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية التي تم الانتهاء منها في انتظار الاعلان عن المرحلة الثالثة.

كليات المرحلة الثالثة 2023

بعد ان تم انتهاء من التنسيق في المرحلة الثانية للتنسيق 2023 ينتظر الكثير انه يتم تحديد كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات وموعد التسجيل ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الكليات المناسبة لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة.

اقرا أيضًا: نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رابط وخطوات الاستعلام عبر www.tansik.digital.gov.eg ومؤشرات التنسيق للعلمي والأدبي

كيفية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023

وصلت عدد الرغبات المتاحة للطالب 75 رغبة وانه يمكننا التسجيل في الرغبات من خلال الاتي.