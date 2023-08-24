طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 وخليك أول واحد يلعبها

تعتبر طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 أحد أكثر الأشياء التي يرغب الكثير من المستخدمين في التعرف عليها، خصوصا وأن الشركة المسؤولة عن تطوير اللعبة قد طرحت النسخة التجريبية منها لعدد محدود من اللاعبين، حتى يتمكنوا من اختبارها قبل أن يتم طرحها على متجر جوجل رسميا في يوم 26 سبتمبر القادم، بمسماها الجديد EA SPORTS FC MOBILE 24، بعدما فشلت الشركة في الحفاظ على العقد المبرم بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024

تعتبر لعبة فيفا أحد أشهر الألعاب على الإطلاق، والتي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، لذلك يوجد الكثير من المستخدمين الذين يرغبون في الحصول عليها سريعاً، وعدم الانتظار حتى موعد طرحها رسميا، لذلك يمكنك تحميل اللعبة بالطريقة الآتية:

حذف بيانات تطبيق جوجل بلاي من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيقات من هاتفك.

تحميل برنامج vpn، واختيار دولة كندا ثم الضغط على إتصال.

فتح تطبيق جوجل بلاي والبحث عن اسم اللعبة EA SPORTS FC 24.

اضغط على أيقونة تثبيت لتحميل اللعبة على هاتفك.

قم بفتح اللعبة بعد الانتهاء من التحميل.

لعبة فيفا موبايل 2024

من المقرر أن تشهد النسخة الجديدة من لعبة فيفا موبايل العديد من التغييرات، حيث تم تصميم واجهة جديدة للقائمة الداخلية للعبة، كما تم تغيير طريقة وضع الخطة والتشكيل واللاعبين والتغييرات، بالإضافة إلى العديد من التحسينات بالنسبة الجرافيك والجيم بلاي، وكذلك إجراء المزيد من التعديلات على التصويب والمراوغة والتحكم، كما تم تحسين طريقة تصدي حراس المرمى، مما يجعل إحراز الأهداف أصعب من النسخة الحالية من لعبة فيفا.