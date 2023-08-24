بالرقم القومي …. رابط استعلام تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023 | وزارة التضامن الاجتماعي

رابط استعلام تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، تسعى وزارة التضامن الإجتماعي لمساعدة عدد كبير من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة من خلال تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن قبول المواطن أو رفضه، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنها تتلقى مئات الطلبات للحصول على برنامج الدعم تكافل وكرامة يومياً، ةيسعى موقع البديل دائماً على عرض أهم التفاصيل الخاصة وخطوات ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023.

برنامج تكافل وكرامة

حيث يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والأسر الاكثر احتياجاً، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقوم الوزارة بصرف مبلغ مالي حوالي 600 جنيه شهرياً لعدد كبير من الأسر، إلا أن وزارة التضامن وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لطلب الحصول على برنامج تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المواطن مصري الجنسية.

أن يكوون لديه أبناء من عمر ست سنوات حتى 18 عام وفي مراحل تعليمية محتلفة.

ألا يكون لديه دخل ثابت من عمل في القطاع الخاص أو العام.

ألا يكون لديه أملاك أو أصول .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم على برنامج تكافل وكرامة

صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

شهادة ميلاد الأبناء الأقل من 18 عام.

صور بطاقة الأبناء الأكبر من 18 عام.

بيان طالب للأبناء من المدرسة .

صورة من التأمينات الإجتماعية والتي تفيد عدم اشتراك المتقدم .

ايصال مرافق على أن يكون على نفس العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي.

يتوجه المواطن إلى مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له وتقديم الأوراق المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023