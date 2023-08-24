“ادخل دلوقتي!” مفاجأة بـقرار إلغاء فاتورة الكهرباء العادية والمياه والغاز.. ياتري ايه البديل

هناك اختلاط في فهم قرار إلغاء فاتورة الكهرباء حيث إن المواطنين أصابتهم حالة من حالات الاستغراب عن كيف يمكن إلغاء فاتورة الكهرباء ومن أين سيعلمون معدل الاستهلاك، ومنها فقد قررنا أن نطلع حضراتكم بمزيد من التفاصيل حول قرار إلغاء فاتورة الكهرباء وهل بالفعل سوف يتم إلغاؤها وما البديل عنها؟، كل هذه التفاصيل سوف نضعها لكم حتى نزيل الأفكار الكثيرة عن عاتق المواطن المصري.

إلغاء فاتورة الكهرباء

لقد فوجئنا جميعًا خلال الأيام الماضية بإعلان مصدر مسئول من داخل وزارة الكهرباء وتحديدا مصدر داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أنه قد تم اتخاذ قرار بضرورة إلغاء فاتورة الكهرباء بالشكل الورقي الذي اعتاد عليه المواطنون والتي يتم استلامها بعد أن يقرأ المحصل معدل الاستهلاك.

وهذا يعني أن رسوم الفاتورة سوف يتم دفعها كاملة ولكن ستجدون اختلافًا في شكل الفاتورة على أن يتم التعامل بالبديل عنها، والذي قد شاهده بعض مناطق داخل الجمهورية منذ إصدار القرار.

بديل فاتورة الكهرباء العادية

إن البديل عن فاتورة الكهرباء العادية سيكون أشبه بفواتير شحن الكروت المطبوعة وذلك بهدف تخفيف العبء في طباعة الورق من ناحية، وكذلك لضمان عدم التلاعب في الفاتورة الكهربائية كما يحدث في بعض الأوقات لذلك علينا أن نشكر الحكومة على قرار إلغاء فاتورة الكهرباء بشكله العادي، ومنها فيمكننا القول إن المحصل هو نفسه من يحمل في يده الجهاز الذي من خلاله سوف يتم الحصول على الفاتورة من خلاله، وهذا يعني أنه لن يدور على البيوت بحقيبة محملة بالفواتير ولكن بجهاز ييسر أمور دفع فواتير الكهرباء.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز الذي يحمله محصل الكهرباء يمكنه أن يقبل بطاقات الائتمان وكذلك يمكنك دفع الرسوم بأموال نقدية، فعليك اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.