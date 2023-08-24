منصة مظلتي .. تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة دفعة رقم خمسة 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يعد هذا من ضمن البرامج المميزة والتي تم القيام بها بهدف تقديم دعم مادي للأسر الفقيرة ومن يعانون من ظروف صعبة أو يحتاجون إلى مساعدة ويمكننا ان نتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

تم الاعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث انه تم الاعلان عن اسماء المشمولين للعمل على الحصول على الدعم للاسر المحتاجة وانه تمكننا من التعرف على حالة طلباتهم والإطلاع على أسماء المشمولين في كل وجبة ويمكننا الاستعلام من خلال الاتي.

الدخول على منصة مظلتي ويمكن ان يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون.

بعدها يتم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم القيام باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

كتابة رقم البطاقة الذكية أو رقم الهوية في الحقل المخصص له.

بعدها يتم كتابة الكود المرئي المكون من خمسة أرقام.

ثم يتم النقر على زر استعلام.

يتم تحميل الملف الذي يحتوي على كشف بأسماء المشمولين في الوجبة التاسعة.

اقرا أيضًا: رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق عبر موقع وزارة العمل ومظلتي spa.gov.iq/umbrella

ما هي اهم شروط التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

يمكننا من الحصول على الرعاية الاجتماعية من خلال توافر بعض من الشروط والمعايير ومنها.