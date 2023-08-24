كشوفات pdf.. أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الاخيرة الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي العراقية

اقتراب موعد اعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة والذي يتم من خلال بعض من إجراءات حيث انها من ضمن ما تعمل على حصول على دعم لبعض من الاسر الفقراء ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023.

اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يمكننا الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق ويتم من خلال توافر بعض من المعايير ومنها.وفقًا للشروط التالية:

بالنسبة لرجال لابد من الا يقل عمرهم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا اما للسيدات يجب أن يكون عمرهن بين 15 و55 سنة.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

حيث انه لابد من الا تتواجد لديه أملاك عقارية باسمه.

يكون من محدودي الدخل.

أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد.

حيث انه سيتم الإعلان عن أسماء هؤلاء المستفيدين من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لتوفير الوقت والجهد.

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استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة شهر أغسطس

يمكننا ان نستعلم عن مستفيدي الرعاية الاجتماعية من خلال توفير الوقت والجهد ويتم من خلال القيام ببعض من الخطوات التالية ومنها.