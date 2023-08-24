“ممكن تاخد!” البريد المصري: صرف 1000 جنيه لكل شخص يحمل هذا الرقم القومي.. نكشف لكم الحقيقة

صرف 1000 جنيه لكل شخص، سنوياً، تنتظر جماهير المواطنين في مصر بفارغ الصبر لتلقي المفاجآت السارة التي يقدمها البريد المصري. وعلى الرغم من أن الأقاويل والشائعات لا تهدأ حول نيته منح مبلغ الف جنيه للمواطنين الذين يحملون بطاقة هوية وطنية تبدأ أرقامها بالـ 2 وتنتهي بالرقم 2، إلا أن هذه الأخبار لم تجد سوى الانتشار عبر الدردشات الخفية والمجموعات السرية على منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وهناك من اختار التحقق الدقيق عبر التواصل مع قنوات البريد المصري الرسمية.

صرف 1000 جنيه لكل شخص

بعد أن تسببت المنحة الرائعة من البريد المصري في فرحة عارمة بين المواطنين، قرر أحد الأشخاص أن يثير تساؤلًا على صفحتهم الرسمية، هذا السؤال كان يتعلق بصحة توزيع صرف 1000 جنيه لكل شخص يحمل بطاقة الرقم القومي التي تنتهي بالرقم 2.

لكن ما أثار دهشة الجميع كانت الإجابة الواضحة والصريحة من فريق البريد المصري. فقد تدخل أحد موظفيه بسرعة ليقول: “هذه الخدمة غير متاحة عبر البريد المصري بأي حال من الأحوال، وما يجري تداوله هو مجرد شائعة عارية عن الصحة.” هذا التصريح يضع النقاط على الحروف ويثبت أن كل ما تم تداوله ليس سوى سراب في الهواء.

صرف 10000 جنيه وفيرا كارت للطلاب

بعدما كشفنا صحة صرف 1000 جنيه لكل شخص، نكشف عن تفاصيل مشروع مسار من البريد المصري للطلاب المتفوقين، في الخطوة الأولى، ستكون البداية بإنشاء حساب توفير خاص بمبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى منح بطاقة خصم مباشر لكل طالب يتميز بتفوقه. ولن يقتصر الدعم على ذلك فحسب، بل سيُقدم لهؤلاء الطلاب الدعم المستمر خلال مسيرتهم الجامعية في حال أبدعوا في دراستهم بتقدير عام “جيد جداً”، حيث سيحصلون على 10 آلاف جنيه سنويًا لمدة تصل إلى 6 سنوات، وذلك بحسب تنظيمات الدراسة المعتمدة في كل كلية.

أما في المرحلة التالية، سيتم تقديم حساب توفير مجاني وبطاقة خصم مباشر لكل طالب ينتمي إلى فئة طلاب الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، للعام الدراسي القادم.