إشــــــارة تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر العربي والنايل سات

تردد قناة ابوظبي الرياضية..هتنقل مباراة ميسي بكرة يبحث الكثير من محبي رياضة كرة القدم على تردد القنوات التى يقوم بنقل كافة المباريات سواء العالمية او المحلية خاصة مبارات ميسي مع إنترميامي الأمريكي امام سينسيناتي المنتظر عرضه قريبا حيث انضم اللاعب ميسى إلى فريق لاعبين انتر ميامي الأمريكي محققا العديد من النجاحات حتى وصلوا الى كأس الدورى الامريكى النهائي والمنتظر لقائه مع سينسيناتي في كأس الدوريات الأمريكي.

تردد قناة ابوظبي الرياضية..هتنقل مباراة ميسي بكرة

سوف تكون مباراة ميسي يوم الخميس القادم بتاريخ 24 أغسطس فى الثانية صباحا وفقا لتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والثالثة صباحا حسب توقيت الإمارات، وذلك في استاد تى كيو أل ستاديوم ومن اهم القنوات الناقلة قناة ابوظبي الرياضية حيث قامت القناة نقل أبو ظبي الرياضية الاولى على القمر الصناعى النايل سات مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتى كانت فى ملعب AT&T وكان المعلق على المباراة فارس عوض على ابو ظبي الرياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

اخذت قناة ابوظبي الرياضية حقوق النشر المجانى لمباراة Lamar Hunt Open التابعة للكأس المفتوحة للولايات العربية المتحدة حيث يمكنك مشاهدتها على القناة ابوظبي من خلال ترددها على القمر الصناعى نايل 11526 ومعامل التصحيح الخطأ ⅚ وبأستقطاب افقى وبمعدل ترميز 27500 اما على القمر الصناعى عرب سات جاء تردد القناة 11804 وبمعامل تصحيح الخطأ ¾ وبأستقطاب افقى ومعدل ترميز 27500

أما قناة ابوظبي 2 فجاء تردد القناة 12226 ومعدل ترميز 27500 الاستقطاب أفقى بالإضافة إلى قناة ابوظبي 3 تردد القناة 1137 معدل استقطاب افقي ومعدل ترميز 27500.

طريقة اضافة قناة ابو ظبي الرياضيه

يمكنك تنزيل قناة أبوظبي الرياضية عن طريق الخطوات التالية :

قم بفتح التلفاز بعدها قم بالضغط على MENU التى توجد فى الريموت بعدها انقر على التركيب الموجودة فى القائمة ثم اذهب الى الضغط الهوائي ، بعدها قم بإدخال التردد الجديد الترميز معامل الخطأ والاستقطاب في المكان المحدد لهم،قم بحفظ البيانات واضغط على بحث وبعدها ستجد القناة أمامك.

المباريات المنقولة على قناة ابوظبي الرياضية

تقوم القناة بعرض العديد من المباريات الرياضية منها الدورى الايطالى الدورى وكأس إيطاليا و الهولندى و الدورى الأسترالى بالاضافة الى كأس العرب للأندية وكأس آسيا ودوري آسيا وايضا السوبر الاماراتى دورى الدرجة الاولى الاماراتي أيضاً.