لو ضاعت أو اتكسرت متشلش هم”.. استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل عبر بوابة مصر الرقمية
تُقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل للأسر المستحقة للدعم، تتيح هذه الخدمة للأسر التي تعرضت بطاقاتها الذكية للتلف أو فقدانها الحصول على بطاقة جديدة، يهدف هذا إلى ضمان استمرار تلك الأسر في الإستفادة من الدعم الحكومي، مثل صرف الخبز البلدي والسلع التموينية الأخرى التي تكون متاحة لهم.
استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل
توجهت وزارة التموين إلى جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية بتوجيه مكاتب وإدارات التموين لضمان استخراج بطاقة التموين بدل تالف مستعجل وبشكل مجاني، يتم ذلك في حالة تعرض البطاقة للتلف في فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ إصدارها، وهذا يأتي من أجل تخفيف العبء المالي على الأسر صاحبة البطاقات التموينية، حيث لا يتوجب عليهم دفع أية رسوم لاستخراج البطاقة البديلة، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الدعم التمويني للأسر وضمان استمرارهم في الحصول على السلع الأساسية بسهولة وبدون تكلفة إضافية في حالة تلف البطاقة التموينية.
خطوات استخراج بدل تالف بطاقة التموين
هذه الخطوات تمكنك من استخراج بدل بطاقة التموين بسهولة وسرعة عبر خدمة مصر الرقمية دون الحاجة إلى زيارة المكتب التمويني بشكل شخصي:
- قم بزيارة بوابة مصر الرقمية.
- انقر على أيقونة “التموين” المتواجدة على الصفحة الرئيسية.
- اختر خدمة “إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين”.
- ستحتاج إلى إدخال بيانات بطاقتك التموينية، وهي: الاسم، رقم البطاقة التموينية، عدد أفراد الأسرة، المحافظة، المديرية، الإدارة التموينية، ومكتب التموين.
- قبل المتابعة، قم بالموافقة على الشروط والأحكام المعروضة.
- اختر كيفية استلام البطاقة الجديدة، سواء كان ذلك بشحنها إلى عنوان الأسرة أو استلامها من أقرب مكتب تموين.
- إذا اخترت خدمة الشحن إلى عنوان الأسرة، سيتعين عليك اختيار طريقة الدفع، ويمكنك استخدام بطاقات الائتمان لذلك.
- أدخل بيانات بطاقتك الائتمانية وتأكد من صحتها.
- انقر على أيقونة “سدد الآن” لاستكمال العملية.
- ستستلم بعد ذلك بطاقة التموين الجديدة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 3 أسابيع.