لو ضاعت أو اتكسرت متشلش هم”.. استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل عبر بوابة مصر الرقمية

تُقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل للأسر المستحقة للدعم، تتيح هذه الخدمة للأسر التي تعرضت بطاقاتها الذكية للتلف أو فقدانها الحصول على بطاقة جديدة، يهدف هذا إلى ضمان استمرار تلك الأسر في الإستفادة من الدعم الحكومي، مثل صرف الخبز البلدي والسلع التموينية الأخرى التي تكون متاحة لهم.

استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل

توجهت وزارة التموين إلى جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية بتوجيه مكاتب وإدارات التموين لضمان استخراج بطاقة التموين بدل تالف مستعجل وبشكل مجاني، يتم ذلك في حالة تعرض البطاقة للتلف في فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ إصدارها، وهذا يأتي من أجل تخفيف العبء المالي على الأسر صاحبة البطاقات التموينية، حيث لا يتوجب عليهم دفع أية رسوم لاستخراج البطاقة البديلة، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الدعم التمويني للأسر وضمان استمرارهم في الحصول على السلع الأساسية بسهولة وبدون تكلفة إضافية في حالة تلف البطاقة التموينية.

خطوات استخراج بدل تالف بطاقة التموين

هذه الخطوات تمكنك من استخراج بدل بطاقة التموين بسهولة وسرعة عبر خدمة مصر الرقمية دون الحاجة إلى زيارة المكتب التمويني بشكل شخصي: