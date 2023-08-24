موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 والشروط المطلوبة

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023، يهتم عدد كبير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن التعرف على الموعد الرسمي للصرف لشهر سبتمبر 2023، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على شراء احتياجاتهم من مأكل ومشرب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

يبحث عدد كبير من الأشخاص في المملكة السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70، والتي من المقرر أن يتم صرفها في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكب يجب أن يكون يوم عادي وليس عطلة رسمية في المملكة السعودية، ففي هذه الحالة يتم تقديم الموعد أو تأخيره، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الـ 70 من برنامج حساب المواطن شهر سبتمبر قي يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 .

شروط الحصول على برنامج حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ألا يغادر الأراضي السعودية .

أن يكون المستفيد أعزب وغير متزوج.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 ىعام.

ألا يكون المستفيد لديه أملاك أو أصول .

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