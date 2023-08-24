رابط تقديم تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الأولى والثانية وشروط تبديل الكليات | موقع التنسيق الالكتروني

رابط تقديم تقليل الاغتراب 2023، يبحث عدد كبير من الطلالب وأولياء الأمور عن الرابط التي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والذي من خلاله يستطيع الطالب تقديم طلب تقليل الاغتراب، وذلك من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الالكتروني وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 ، ويستمر حتى 28 اغسطس الجاري.

رابط تقديم الاغتراب 2023

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط تقليل الاغتراب 2023 ، والذي يستطيع الطالب من خلاله تقليل الاعتراب وقد أعلنت وزارة التعليم العالي أنها سوف تقوم بقبول نسبة 10% ، وذلك لجميع الطلاب وذلك من أجل تخفيف العبء على الطلاب وامكانية التحويل من كلية إلى أخرى وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية …

الدخول على رابط موقع التنسيق الالكتروني .

ثم اضغط على أيقونة “تقليل الإغتراب”.

اختر الشهادة الحاصل عليها الطالب.

ادخل الرقم السري للطالب.

ثم اضغط على قائمة جديدة.

عليك أن تختار التخصص والكلية المراد الالتحاق بها.

ادخال البيانات المطلوبة.

ادخل الرقم السري للطالب .

ادخل الرقم التأكيدي.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

موعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت على الصفحة الرسمية لها عى الإنترنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، أي في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك حتى يتمكن طلاب الدور الثاني من الإستفادة بخدمة تقليل الاغتراب مثل باقي الطلاب، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي لمكتب التنسيق تيسيراً على الطلاب وأولياء الـأمور.