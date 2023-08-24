حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد EG5| وتحذيرات من وزارة التربية والتعليم بشأن المتحور الجديد

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2024 ، ويستعد لها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور إلا أن خلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواقع الالكترونية بنشر أخبار تفيد تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد وهذا ما نشر حالة من القلق بين المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور فيروس كورونا المستجد.

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد EG5

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2024 في 1 أكتوبر المقبل، وبعد تردد أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد EG 5 أعلنت وزارة التربية والتعليم على الصقحة الرسمية لها على الإنترنت أن كل ما يتردد بشأن تأجيل الدراسة في مصر غير حقيقي وأن الدراسة سوف تبدأ في الموعد الرسمي لها وهو 30 سبتمبر 2023، حتى الموافق 8 يونيو 2024 لجميع المدارس الحكومي والخاص، على أن تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي في 27 يناير 2024، وأشارت الوزارة خلال الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن كل ما يتردد بشأن تأجيل الدراسة في مصر غير حقيقي بالمرة وأنها في حالة صدر قرارات جديدة سوف تعلن على الصفحة الرسمية لها، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والتأكد من الخبر الصحيح من المصار الموثوق بها.

نصائح مهمة للحد من انتشار محتور كورونا الجديد EG 5

فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه تم اكتشاف حالتين اصابة بالمتحور الجديد EG 5 ، ويجب على المواطنين اتخاذ الاحتياطات الاحترازية وارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة للحد من انتشار المتحور الجديد .