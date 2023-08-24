قرعة دوري ابطال اسيا 2024 .. الأندية السعودية تنتظر مواجهة أفضل الفرق .. مواجهات نارية من اللي عينك تحب تشوفها

قرعة دوري ابطال اسيا، هذه وقد أسفرت القرعة التي أجريت اليوم (الخميس) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية ومثيرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لعام 2024/2023 في حفل أقيم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تصطدم الفرق السعودية في أول اللقاءات الافتتاحية بافضل الفرق في آسيا، لمعرفة قرعة أبطال آسيا تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

قرعة دوري ابطال اسيا

تسببت القرعة في وضع نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، حامل اللقب، في المجموعة العاشرة، التي تشتمل على فرق ووهان ثري تاونز الصيني وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وهانوي الفيتنامي.

المجموعة الخامسة

تم تصنيف بيرسيبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي والنصر السعودي ضمن المجموعة الخامسة.

المجموعة الرابعة

في الوقت نفسه، يشارك الهلال الذي يحتل المركز الثاني وحامل لقب المركز الثاني وبطل للعامين 2019 و 2021 في المجموعة الرابعة، إلى جانب نادي ناساجي مازانداران الإيراني ونادي مومباي سيتي الهندي ونادي نافباهور الأوزبكي.

المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة من بطولة عامي 2004 و2005، حضر الاتحاد السعودي كبطل لمواجهة سيباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأيه جي إم كي الأوزبكي، بينما تم وضع نادي الفيحاء السعودي في المجموعة الأولى بعد قرعة البطولة، إلى جانب فرق باختاكور الأوزبكي والعين الإماراتي الذي فاز بالنسخة الأولى للبطولة في 2003/2002، بالإضافة إلى فريق آهال التركماني.

المجموعة الثانية

صنف السد القطري، بطل عام 2011، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب ناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني والشارقة الإماراتي.

النسخة 21 من دوري ابطال اسيا

تتميز النسخة 21 من البطولة بتطبيق نظام جديد، حيث يتم نقلها للمرة الأولى من فصل الربيع إلى فصل الخريف، وتقام وفقًا للجدول الجديد من فصل الخريف إلى الربيع، حيث يمتد موعد البطولة من سبتمبر 2023 إلى مايو 2024.

حيث.شهدت القرعة توزيع الأندية المشاركة على 10 مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على أربعة أندية، تم توزيع أندية المنطقة الغربية من آسيا على المجموعات من الأولى إلى الخامسة، فيما تم توزيع أندية المنطقة الشرقية على المجموعات من السادسة إلى العاشرة، يجب مراعاة أن نظام القرعة يحظر وجود فريقين من نفس الدولة في نفس المجموعة.

أندية المنطقة الشرقية في دوري أبطال آسيا

في المنطقة الشرقية، تتضمن قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات لبطولة الأبطال السابقة ناديا جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى بطل اللقب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي تجاوز منافسه نادي لي مان من هونغ كونغ الصيني في الدور التمهيدي الفاصل يوم الثلاثاء.

في الوقت المتزامن، تتواجد في منطقة الغرب أربعة أبطال سابقين، وهم نادي الهلال السعودي ونادي الاتحاد السعودي ونادي العين الإماراتي ونادي السد القطري. وجميع تلك الأندية تسعى إلى استعادة السيطرة على القارة.

وفي نهاية فترة المجموعات، ستتأهل 16 فريقاً، وهي الفرق الأولى في عشر مجموعات. بالإضافة إلى ذلك، ستتأهل أيضاً ثلاثة فرق من المركز الثاني في كل منطقة. ستبدأ مرحلة الإقصاء من شهر فبراير وتستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل. يجري المباراتان النهائيتان في يومي 11 و18 مايو 2024.

مجموعات قرعة دوري ابطال اسيا

سحبت قرعة دوري ابطال اسيا للموسم 2024/2023.

غرب آسيا

– تشمل المجموعة الأولى باختاكور من أوزبكستان والفيحاء من السعودية وآهال من تركمانستان والعين من الإمارات.

– مجموعة رقم اثنين تتكون من الأندية التالية: السد من قطر، وناساف من أوزبكستان، والفيصلي من الأردن، والشارقة من الإمارات.

الفرق الثالثة: الاتحاد (المملكة العربية السعودية)، سيباهان (جمهورية إيران الإسلامية)، القوة الجوية (جمهورية العراق)، ايه جي ام كي (جمهورية أوزبكستان).

الفرق الأربعة في المجموعة الرابعة هي: فريق الهلال من السعودية، وفريق ناساجي مازانداران من إيران، وفريق مومباي سيتي من الهند، وفريق نافباهور من أوزبكستان.

تتكون المجموعة الخامسة من أندية بيرسبوليس في إيران، والدحيل في قطر، والاستقلال في طاجيكستان، والنصر في السعودية.

شرق آسيا

المجموعة السادسة تتألف من فرق مختلفة وهي: جيونبوك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية، بانكوك يونايتد من تايلاند، ليون سيتي سايلرز من سنغافورة، وكيتشي من هونغ كونغ.

المجموعة السابعة تضم يوكوهاما مارينوس من اليابان، شاندونغ تايشان من الصين، كايا ايلويلو من الفلبين، واينشيون يونايتد من كوريا الجنوبية.

المجموعة الثامنة تتألف من فرق: بوريرام يونايتد من تايلاند، فينتفورت كوفو من اليابان، ملبورن سيتي من أستراليا، وزيجيانغ من الصين.

تتكون المجموعة التاسعة من أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية وكاوازاكي فرونتال من اليابان وجوهور دار التعظيم من ماليزيا وباثوم يونايتد من تايلاند.

المجموعة العاشرة تتألف من ووهان ثري تاونز في الصين وبوهانغ ستيلرز في كوريا الجنوبية وهانوي في فيتنام وأوراوا ريد دايموندز في اليابان.