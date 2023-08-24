أعرف الموعد علشان تلحق تشتري اللي عاوزة قبل المولد النبوي.. موعد ايداع راتب التقاعد وكيفية الاستعلام عن الراتب

موعد ايداع راتب التقاعد، هو موضوع يثير استفسار العديد من مستلمي رواتب التقاعد الذين يرغبون في معرفة الوقت الذي ستودع فيه الرواتب في حساباتهم البنكية. تلقت الوزارة العديد من الاستفسارات المتعلقة بموعد الإيداع، بالإضافة إلى الإقرار بالأجور التي تم الإعلان عنها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد لتحديد قيمة الزيادة التي أضافتها الحكومة السعودية إلى الرواتب، يجب الإشارة إلى أن جميع قرارات التقاعد تتم طرحها من قبل المؤسسة العامة، باستثناء زيادة المعاشات التي تضعها الحكومة، وسنقوم في الفقرات القادمة بتوضيح الموعد الرسمي لإيداع رواتب المتقاعدين.

موعد ايداع رواتب التقاعد

تم تحديد موعد رسمي لصرف رواتب المتقاعدين، وهو في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. تم أيضًا توضيح أنه لن يتم صرف الرواتب في أيام العطلات الرسمية، وأن الحل الأمثل هو تقديم الموعد أو تأخيره وفقًا ليوم العطلة، سواء كان يوم الجمعة أو السبت. تم تقديم صرف الرواتب لهذا الشهر إلى يوم الجمعة القادمة، حيث تم تحديدها في اليوم الرابع والعشرين، وبالنسبة للشهر القادم لا يزال غير معروف اليوم المحدد الذي سيصادف فيه اليوم الخامس والعشرين.

تاريخ استلام راتب التقاعد وطرق التحقق منه

عندما يقترب وقت إيداع الرواتب، يزداد عدد المستحقين الذين يقومون بعملية الاستعلام. ولذلك، يتم البحث عن الخطوات اللازمة للاستعلام. قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوضيح بعض الخطوات التي يمكن للمواطن اتخاذها للاستعلام بشكل إلكتروني، وتتمثل الخطوات المعلنة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد كما يلي: