أشتري اللي انت عاوزة قبل المولد النبوي الأسعار هتغلى .. موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، تم الكشف مؤخرًا عن موعد صرف الرواتب لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه سيتم صرف الرواتب في نهاية شهر أغسطس الحالي، وتم الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن نتائج الأهلية للدفعة رقم 20 من برنامج الضمان الاجتماعي، وسيتم تقديم الأهلية للمتقدمين الذين يستوفون الشروط المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية، حيث سيتم اختيار المستحقين وتقديم إليهم الأهلية للبرنامج. سنوضح في المقال أدناه موعد صرف الرواتب لبرنامج الضمان الاجتماعي والفئات التي يشملها برنامج الدعم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

هذا وقد تم الإعلان من قبل وزارة الموارد عن تواريخ موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الخاص بصرف المعاشات للضمان الاجتماعي بالتقويم الميلادي والهجري، حيث سيكون تاريخ الصرف الميلادي في نهاية شهر أغسطس يوم 31، أما التاريخ الهجري فسيكون في منتصف شهر صفر بالضبط يوم 15. أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض التفاصيل المتعلقة بالمعاشات، حيث سيتم إيقاف عملية الصرف في حالة عدم إنفاق الراتب بأكمله من قبل العائلة على المعيشة التابعة لها. لذلك، يجب على جميع الموزعين تجنب وقوع في هذا الخطأ.

حالات إيقاف صرف الدعم

في حالة حدوث أي مشكلة في الشروط المعلنة التي تم تقديم الدعم وتتمثل في النقاط التالية، سيتم توقف صرف الدعم.

يشترط على الشخص أن يلتزم بجميع شروط الضمان الاجتماعي.

يتطلب عدم الإقامة في مراكز الإيواء حتى يتأكد صرف معاش الضمان.

يشترط أن يكون لدى الأسرة عائل واحد فقط.

طرق الاستفسار حول الضمان الاجتماعي عبر البوابة الوطنية

هناك طرق يمكن أن تتبعها للحصول على استفسارات صحيحة حول الضمان الاجتماعي، وقد قامت وزارة الموارد بشرح هذه الطرق لجميع المستحقين وتتضمن ما يلي:

يجب أن تبدأ بالتوجه إلى بوابة الضمان المحدثة.

الشرط الثاني هو الذهاب إلى رمز بوابة الوصول الوطنية، وهذا سيسمح لك بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى إدخال رمز التحقق.

ثم بعد ذلك، قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

ينبغي عليك أن تتحقق بعناية لمعرفة حالة الطلب الذي قدمته.

عليك بالضغط على أيقونة طلبات.