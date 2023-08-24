رقم التأهيل الشامل للاستفسار عن الدعم 1445 .. هتعرف كل شي في ثواني

رقم التأهيل الشامل للاستفسار عن الدعم، حيث تم وضع برنامج التأهيل الشامل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق حياة كريمة لهم، يهدف البرنامج إلى تطوير وترقية المجتمع السعودي ومساعدة هؤلاء الأفراد على المضي قدمًا ومواكبة التحديات الحياتية واكتساب المعرفة. للاستفسار عن الدعم المقدم، يمكنكم الاتصال برقم التأهيل الشامل 1445، تابع المقال التالي لمزيد من المعلومات.

رقم التأهيل الشامل للاستفسار عن الدعم

يمكنك معرفة رقم التأهيل الشامل للاستفسار عن الدعم، لاستفسار عن الدعم، يُطلب الاتصال برقم التأهيل الشامل 1445، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية رقمًا مجانيًا للتواصل والتواصل مع موظفي البرنامج، وذلك لمساعدة المواطنين والمستفيدين في معرفة جميع التفاصيل والاستفسارات المتعلقة، ويمكن الاتصال على الأرقام التالية:

0505616845 هو الرقم الموحد الشامل.

الرقم الخاص بمدينة الرياض 4703475.

‏الرقم الخاص بمدينة الطائف 738372.

مدينة جدة 6818668.

مدينة مكة المكرمة 5421774.

مدينة أبها 2246609.

رقم الاستجابة السريعة هو 19911.

شروط الحصول على الدعم

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مجموعة محددة وواضحة من الشروط للمشاركة في برنامج التأهيل الشامل والاستفادة منه، بهدف ضمان عدم وقوع أي ظلم أو تحييد لمعرفة المستحقين بدقة. وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:

الرغبة في الاستفادة من البرنامج ينبغي أن تكون للأشخاص السعوديين أو المقيمين الدائمين.

أن يتم التسجيل من موقع المورد البشري.

الشخص الذي يتجاوز فترة الحادث الذي تسبب في الإعاقة مدة 35 عامًا.

أن يكون راتب المتقدم أدنى من 4000 ريال سعودي.

هل يمتلك أي استفادة من الخدمات الخاصة بالوزارة؟

يمكن الاستفسار وتقديم الطلب من خلال الاتصال برقم التأهيل الشامل للاستفسار عن الدعم 1445 المحدد من قِبَل الوزارة للتواصل مع خدمة العملاء.

كيف يمكن استخدام والاستفادة من برنامج التأهيل الشامل؟

وتوفر الوزارة خدمة للحصول على معلومات واستخراج رقم المستفيد عبر موقعها الرسمي، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: