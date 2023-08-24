“المباني فتحت تاني”.. موعد فتح باب تراخيص البناء في المدن والقرى وشرط جديد لاستخراج التراخيص

موعد فتح باب تراخيص البناء، يتسائل حاليا الالاف من المواطنين عن موعد فتح باب تراخيص البناء وفقا لما ورد بالقانون الجديد، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أنه يجرى حاليا دراسة استئناف فتح باب تراخيص البناء في كافة المدن والقرى المصرية، مشيرا إلى أن الدراسة تشارك فيها مجموعة من الوزارات والجهات المعنية، واليكم تفاصيل موعد اعادة فتح تراخيص البناء مجددا، فتابعونا.

موعد فتح باب تراخيص البناء

أما عن موعد فتح باب تراخيص البناء، فقد أضاف المصدر أنه سيتم استئناف استخراج تراخيص البناء كما كانت على قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حيث إنه من المقرر تطبيق عملية عودة البناء بداية من الشهر القادم، حيث صدر قرار بشأن استئناف أعمال البناء في محافظة كفر الشيخ وغيرها من المحافظات، وتضمن القرار في مادته الأولى بشأن تراخيص البناء في المدن، ضوابط استئناف أعمال البناء في المدن.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرى

أن تكون حاصل على صحة توقيع على العقد الموجود معك.

أن يكون العقد مسجل في الشهر العقاري بالنسبة للمدينة، ويكتفي بصحة التوقيع على العقد في القرى.

أن يكون المكان المراد ترخيصه داخل الحيز العمراني.

خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى

ومن خطوات استخراج نراخيص البناء في القرى:

التقديم على طلب رخصة بناء في حالة كانت أرض فضاء، أو رخصة تعلية لو كان المنزل موجود بالفعل.

تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض الخاصة بك على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي.

يتم دفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة، ليتم حديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع.

شرط جديد لاستخراج تراخيص البناء

وقد الزم قانون البناء المواطن الذي يطلب لترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقانون.