لو اتمسكت هتدفع 20 الف جنيه.. السكة الحديد تحذر المواطنين من عقوبة هذا الفعل.. قانون السكك الحديدية

حذر قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 94 لسنة 2018 من ممارسة شائعة بين ركاب القطارات، وهي ركوب القطارات أو النزول منها بعد أن بدأت رحلتها. وأكدت شركة السكك الحديدية أن هذا الفعل يعتبر مخالفة ينص عليها القانون، وأن العقوبة قد تصل إلى الحبس إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

تحذر السكة الحديد من معاقبة المسافرين على ركوب القطارات أو النزول منها بعد انطلاق القطار

تنص المادة 20 من قانون السكك الحديدية على أنه يجب معاقبة أي شخص يخالف أي أحكام المادة 10 من هذا القانون، سواء بالسجن أو بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بأي من هاتين العقوبتين، يتم معاقبة الشخص المخالف بالسجن إذا تسبب في إلحاق الضرر بالمعدات والأجهزة الخاصة بالسكك الحديدية أثناء تشغيلها، مما قد يعرض حياة الركاب للخطر أو يتسبب في إصابة أو وفاة أي شخص. يتم أيضًا إصدار حكم بتعويض الأشخاص المتضررين أو الممتلكات في جميع الحالات، حيث

تضمن المادة 10 المكررة من قانون السكك الحديدية قائمة من الممنوعات التي قد تتسبب في تعرض المواطن للعقوبة السابقة، وتشتمل هذه الممنوعات على ما يلي:

حالات تعرضك للغرامة

تشمل التعديلات أو الأعمال التي يتم إجراؤها على جسر السكة الحديد أو تحتها.

الاعتداء على أراضي أو ممتلكات التابعة للجهة.

التواجد في محيط سكة الحديد بغاية اللعب والتصرف بشكل غير قانوني.

إلقاء النفايات الزائدة أو التراب أو المخلفات الزراعية على السكة الحديدية أو جسورها.

يتم التخلص من النفايات الزراعية القابلة للاشتعال عن طريق رميها قرب جسر سكة الحديد.

تشمل الإجراءات المقترحة قطع الجسر الحديدي أو تصفيته، وزيادة الأراضي الزراعية الموجودة قربه.

نقل المواد القادرة على الاشتعال أو الانفجار أو الخطر.

التنقل عن طريق قطارات السكك الحديدية والسفر دون الحاجة لشراء تذكرة.

شراء التذاكر بغرض بيعها.

يُشترى تذاكر للغير بواسطة موظفي الهيئة سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل.

حالات ركوب القطار دون شراء تذكرة أولا

هناك إمكانية التوجه إلى القطارات أو الخروج منها بعد انطلاقها.

السفر في حالة سكر.