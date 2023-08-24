ملفات pdf .. اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي العراقية

هي من ضمن ما تصدرت محركات البحث حيث يتم البحث عنها من قبل الكثير من الاشخاص ومن المتوقع ان تعلن عن الاسماء خلال الأيام الحالية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الدفعة الخامسة.

اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الدفعة الخامسة

سيتم الاعلان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية عن اقتراب الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية في الدفعة الخامسة لكي تم التعرف على كيفية الحصول على هذا الدعم الذي خصصته الحكومة من خلال ان يتم توافر بعض من الشروط التي حددتها الوزارة ومنها.

ان يكون المستفيد عراقي الجنسية وان يقيم في الدولة.

لابد أن يتراوح العمر ما بين 18 لـ60 عاماً للذكور و من 15 لـ 55 عاماً للاناث

أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة 4 أفراد.

ألا يمتلك المستفيد أي ممتلكات غالية الثمن.

يجب ألا يكون المتقدم للبرنامج حاصل على دعم من اي جهة اخرى.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الحصول على الدعم.

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الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2023

يمكن الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 من خلال ان يتم القيام ببعض من الخطوات السهلة ومنها.