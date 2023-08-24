بعد الزيادة الجديدة شوف هتقبض كام .. معاش شهر أغسطس 2023 .. قبضك محفوظ ولكن احذر

معاش شهر أغسطس 2023، يهتم جميع العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة بصرف مرتباتهم ومعاشاتهم شهر أغسطس 2023، ويرغبون في معرفة مواعيد استلامها الشهرية. يتم تطبيق زيادات خاصة في هذه الشهور مقارنة بالشهور الأخرى، وذلك وفقًا للزيادات المقررة رسميًا لمواجهة آثار التضخم الاقتصادي، يمكن أن تختلف التواريخ أيضًا بناءً على وجود إجازات رسمية مثل عطلات نهاية الأسبوع أو الاحتفالات الدينية والوطنية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

مرتبات شهر أغسطس والموعد المحدد لها

تم الإعلان عن صرف رواتب شهر أغسطس وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم نقل الخبر بهذه الطريقة:

في البداية، يجب أن تقوم بسداد رواتب شهر أغسطس للعام الحالي في الأسبوع الأخير وتحديداً يوم الخميس الموافق لليوم الرابع والعشرين من نفس الشهر.

تم الإعلان عن المؤسسات التي ستدفع رواتبها في هذا التاريخ وهي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الآثار ووزارة الاتصالات.

يتم أيضًا إيصال الأجور للموظفين في قطاع الطيران والنفط والسياحة.

سيتم دفع رواتب شهر أغسطس ٢٠٢٣ يوم ٢٤ من الشهر لجميع العاملين في قطاع الإنتاج الحربي والقطاع العام والمديريات الأخرى، وسيتم استمرار دفع رواتبهم ومرتباتهم حتى نهاية شهر أغسطس.

جدول مرتبات شهر أغسطس 2023

تتم صرف رواتب شهر أغسطس وفق جدول منصوص عليه يعلنه وزارة المالية، ويتضمن الجدول التالي:

في البداية ، يتم توزيع الرواتب على جميع القطاعات العاملة في البلد اعتبارًا من تاريخ 27 أغسطس، وتتم استدعاؤها لفترة قليلة.

يتم تحويل المال للأمانة العامة ومجلس النواب، بالإضافة إلى العاملين بالدفاع الوطني.

في الواقع ، يُعطى للعمال الذين تأخروا في دفع رواتبهم خلال الفترة السابقة أيضًا رواتبهم في اليوم نفسه.

ستستمر هذه العملية حتى نهاية أغسطس، أي حتى يوم 30 من هذا الشهر.

بالإمكان أيضًا للمتقاعدين أن يقوموا بدفع معاشاتهم التقاعدية من اليوم الأول في الشهر الحالي وحتى السادس من أغسطس، ويستلم المتقاعدون رواتبهم عن طريق ماكينات الصراف الآلي والبريد المصري بالإضافة إلى عدة وسائل أخرى.

قيمة الرواتب المطروحة في شهر أغسطس

تُقسم قيمة رواتب شهر أغسطس إلى مجموعات وفقًا للتصنيفات التالية:

يتقاضى العامل الذي يتقاضى راتبًا عاليًا مبلغاً قدره 8500 جنيه، بينما يصل راتب المدير العام إلى حوالي 7000 جنيه.