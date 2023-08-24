✔︎  أعلان كشوفات ✔︎  اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة الاخيرة العراق 2024 spa.gov.iq

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه سيتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية خلال ايام قليلة عبر الموقع الرسمي للوزارة أو إلى منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة.

اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

اعلنت الوزارة انه قد تقدم للتسجيل في الوجبة الاخيرة ما يقارب عن 300 الف مواطن عراقي وسيتم القيام بالفرز لكل ما تقدم و لمطابقة الشروط، وقد تم بالفعل قبول حوالي 200الف وانه يعمل على الارتقاء بمستوى الفقير ليتمكن من العيش حياة كريمة والتخلص من الفقر.

ما هي اهم شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

لابد من ان تتوافر هذه المعايير حتى يتم الحصول على الدعم وهي.

ألا يكون المتقدم مندرج تحت أي جهة اجتماعية اخرى.

يجب عدم امتلاك المتقدم لأي اصول باهظة الثمن.

يكون المتقدم عراقي الجنسية.

السن يتراوح ما بين من 15 إلى 55 عامًا.

اقرا أيضًا: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq

كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في الوجبة الخامسة اسماء الرعاية الاجتماعية pdf 2023 ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو زيارة منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

اختيار قسم خدمات الرعاية.

بعد ذلك يتم اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة.

الضغط على زر استعلام.

ستظهر الاسماء امامك بكل التفاصيل.

قثد صرحت منصة مظلتي العراقية علي انها سوف تقوم بالاعلان علي اسماء المقبولين من خلال الدخول عليها وانه مصرح بها لكل من الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل وجميع الاسر الفقيرة لمساعدتهم على العيش بحياة كريمة.