مسلسل سفاح الجيزة موعد عرض الحلقة الاولي والثانية علي منصة شاهدة vip

يكثر عدد الباحثين عن موعد المسلسل حيث انها يعد من المسلسلات المميزة والتي تعرض لاول مرة كما انها قصة حقيقية من احداث واقعية حدثت بالفعل ويقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي في دور قاتل الجيزة الحقيقي ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل سفاح الجيزة موعد عرض الحلقة الاولي.

مسلسل سفاح الجيزة موعد عرض الحلقة الاولي

سيعرض المسلسل على منصة شاهد ولم يتم الاعلان عن عرضه على اي قناة كما انه يتم بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري سيتم تقديم المسلسل في 8 حلقات والتي تدور احداثه حول الاحداث الحقيقية المثيرة من قبل الفنان أحمد فهمي بدورسفاح الجيزة الذي يقوم بدفن ضحاياه.

يرغب البعض التعرف على القنوات الناقلة له وحيث انه لم يتم الاعلان عن عرض المسلسل على اي قناة بل إنه سيعرض بشكل حصريا على منصة شاهد ويحتوي على قصة حقيقة للسفاح الذي أدين بالإعدام في عام 2021 واشتراك عدد الفنانين وهم الفنان أحمد فهمي، الفنان باسم سمرة، الفنانة ركين سعد، والفنان صلاح عبد الله، بالإضافة عدد كبير من الفنانين.

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موعد بداية عرض مسلسل سفاح الجيزة

سيعرض المسلسل على منصة شاهد VIP بداية من يوم الجمعة 28 من الشهر الحالي ويقوم به عدد من الفنانين وهم أحمد فهمي والفنان باسم سمرة، والفنانة الأردنية ركين سعد وضيف شرف الفنان محمد صلاح العزب وإنجي أبو السعود وعماد مطر تم إخراجها من قبل هادي الباجوري وستراقب الجميع الحصول على جوائر لهذا العمل المميز والذي سوف يبهر الكثير.