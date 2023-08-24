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كيفية استقبال تردد قناة هي Heya 2023 للمرأة
كيفية استقبال تردد قناة هي Heya 2023 للمرأة
تعد قناة هي من بين أبرز القنوات التلفزيونية التي انتشرت بشكل كبيرة وفي فترة وجيزة من أول انطلاقها لها، لتكون هي القناة الأولى التي تتحدث عن المرأة واهتماماتها ومشكلاتها وقضاياها المختلفة، فضلاً عن أنها تعرض كذلك العديد من برامج التجميل المختلفة التي تساعد المرأة في الحصول على بشرة ومظهر جمالي طوال الوقت، لهذا تبحث العديد من النساء عن كيفية استقبالها، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم، حتى يتعرف عليه جميع الجماهير وخاصة النساء والفتيات.
تردد قناة هي 2023 للمرأة
جاء تردد قناة هي Heya الفضائية التي تُذيع كل ما هو جديد وحصري عن المرأة والفتاة، التي عملت على جذب ملايين الجماهير في عدد قصير، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- تردد قناة هي هو 10815.
- القمر الصناعي للقناة: النايل سات.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 6/5.
- الاستقطاب: أفقي.
كيفية استقبال تردد قناة هي Heya 2023 للمرأة
بعد أن تعرفنا على تردد قناة هي Heya، يمكن الأن القيام باستقبال التردد على جهاز الريسيفر، وفقًا للخطوات التالية:-
- في البداية يجب التحكم في جهاز الريموت الكنترول.
- ثم يتم فتح جهاز ريسيفر.
- بعدها يجب التوجه إلى الإعدادات الخاصة بالريسيفر.
- ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة.
- الضغط على أيقونة “التثبيت اليدوي”.
- تحديد القمر الصناعي.
- ثم يتم الضغط مباشرة على زر “تنزيل القناة” بكل سهولة.
- لتتمكن في النهاية من القيام باستقبالها بكل سهولة عبر جهاز الريسيفر.
- ويمكن القيام بمتابعة جميع البرامج الحصرية التي تقدمها القناة.