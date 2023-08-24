تعد قناة هي من بين أبرز القنوات التلفزيونية التي انتشرت بشكل كبيرة وفي فترة وجيزة من أول انطلاقها لها، لتكون هي القناة الأولى التي تتحدث عن المرأة واهتماماتها ومشكلاتها وقضاياها المختلفة، فضلاً عن أنها تعرض كذلك العديد من برامج التجميل المختلفة التي تساعد المرأة في الحصول على بشرة ومظهر جمالي طوال الوقت، لهذا تبحث العديد من النساء عن كيفية استقبالها، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم، حتى يتعرف عليه جميع الجماهير وخاصة النساء والفتيات.

تردد قناة هي 2023 للمرأة

جاء تردد قناة هي Heya الفضائية التي تُذيع كل ما هو جديد وحصري عن المرأة والفتاة، التي عملت على جذب ملايين الجماهير في عدد قصير، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

تردد قناة هي هو 10815.

القمر الصناعي للقناة: النايل سات.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية استقبال تردد قناة هي Heya 2023 للمرأة

بعد أن تعرفنا على تردد قناة هي Heya، يمكن الأن القيام باستقبال التردد على جهاز الريسيفر، وفقًا للخطوات التالية:-