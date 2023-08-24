“هتزيد تاني امتى؟؟”.. موعد صرف معاش سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة وإجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاش

موعد صرف معاش سبتمبر 2023، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر أغسطس يتزايد البحث حول موعد صرف معاش سبتمبر 2023 للمواطنين، حيث سيتم صرف معاش سبتمبر بعد أيام من الآن ويمكنك الحصول عليه من خلال المنافذ المخصصة لذلك، وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد الصرف بشكل رسمي من خلال ماكينات الصراف الالي، واليكم موعد صرف معاش سبتمبر بالزيادة الجديدة 2023 وموعد زيادتها مرة أخرى، فتابعونا.

موعد صرف معاش سبتمبر 2023

أما عن موعد صرف معاش سبتمبر 2023، فمن المقرر أن يتم الصرف يوم الجمعة القادم الموافق الاول من شهر سبتمبر القادم لجميع المستفيدين عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث يمكنك الحصول على المعاش من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بداية من يوم الاحد.

قيمة معاش سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة

واليكم قيمة معاش سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة، حيث تم اقرار اخر زيادة للمعاشات من قبل السيد عبد الفتاح السيسي في شهر ابريل الماضي بعد بكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو، حيث تم زيادة المعاشات بواقع 15%، لتصبح المعاشات:

زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.

موعد زيادة المعاشات

يذكر أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ حاليا نحو 1105 جنيهات، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيها وفقا لما اقرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير القادم، وينتظر اصحاب المعاشات موعد صرف المعاش على أحر من الجمر، حيث يستفاد من تلك المنظومة 11 مليون مواطن.

إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاش