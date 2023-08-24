صرف 1000 جنيه لكل مواطن بقرار رئاسي.. الحكومة تُعلنها رسميًا بصرف منحة شهرية لجميع المواطنين من هذه الفئة

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير كل سُبل الدعم والمساندة لجميع مواطنيها، عملت على صرف منحة شهرية لبعض المواطنين الغير موظفين، وهم الذين ليس لهم تأمينات اجتماعية ليكونوا تحت شعار “العمالة الغير منتظمة”، حيث إن هذه المنحة تُقدر بنحو 1000 جنيه لكل مستفيد قام بالتسجيل عبر موقع القوى العاملة، ليتم بعدها إجراء فحص ميداني لجميع الطلبات التي تم تقديمها وقبول ما هو مستحق منها.

شروط معاش العمالة الغير منتظمة

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر في المواطنين المتقدمين للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، ومن أهمها أن يتقدم المواطن بطلب اشتراك المؤمن عليه في مكتب التأمينات التي يقع في محافظته، وبعدها يتم إرفاق المستندات التي تتمثل في التالي:-

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه لجميع العاملين في القطاع الخاص.

صحيفة البيانات الأساسية.

بيان بمدد الاشتراك السابقة للمؤمن عليه.

تقرير اللياقة الطبية عند بدء الاشتراك.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية في حالة توافرها.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

بعد أن يتم إحضار كل المستندات التي تم ذكرها مسبقًا، فعلى الفور يحق للمستفيد صرف منحة تُقدر بنحو 1000 جنيه، وهي بموافقة من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن الاستعلام عنها وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-